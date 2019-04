DŽASTIN BIBER ĆE IPAK POPITI TUŽBU: Fotograf kog je zgazio pre 2 godine tvrdi da je zbog pevača ostao INVALID! (VIDEO)

Džastin Biber je pre 2 godine slučajno pregazio fotografa Morisa Lamonta koji je pokušao da ga slika, a sada će od njega dobiti tužbu.

Pevač je tom prilikom izašao iz automobila i pomogao fotografu, koji je odustao od tužbe, ali se izgleda predomislio.

"Ostao sam invalid zbog njega. Emocionalno sam oštećen i zahtevam nadoknadu", izjasnio se fotograf u dokumentima za sud.

"Ćao svima. Pregazio me Džastin Biber, zar to nije nešto? Dobar je on dečak. Mislim da je kamionet bio malo veći od njega, jer nema šanse da je video ispred sebe. Kao što sam rekao, izašao je da mi pomogne, bio je saosećajan, dobar je dečko, nesreće se dešavaju. Srećom, sve se dobro završilo. Izašao sam iz bolnice", rekao je tada Moris.

