VIŠE OD STO PREMIJERNIH FILMOVA NA BELDOKSU: Međunarodni festival dokumentarnog filma na 11 lokacija u Beogradu

Dvanaesti Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldoks biće održan od 8. do 15. maja na 11 lokacija u Beogradu, a publika će moći da vidi više od 100 premijera savremenog dokumentarnog filma, saopšili su organizatori festivala na konferenciji za medije danas, 17. aprila u Kombank Dvorani.

Osnivač i direktor Beldocs festivala Mladen Vušurović obratio se publici rečima da mu je zadovoljstvo što je festival svake godine blizu ostvarenja svog glavnog cilja:

- “Veoma sam zadovoljan profilisanjem festivala jer taj umetnički pečat daje ličnu kartu Beldocsu, čemu sam oduvek žudio. Beldocs je došao u situaciju da zacrta cilj da izraste među dvadeset najznačajnijih evropskih festivala dokumentarnog filma, i u narednih pet godina verujem da će uspeti u tome.”

Festival otvara svetska premijera filma “Linija života” Darka Bajića, 8. maja u 20 sati u Kombank dvorani, dok će na svečanom zatvaranju 15. maja, posle dodele nagrada najboljim ostvarenjima, biti premijerno prikazan srpski dokumentarac “Električni Orgazam za ljude budućnosti” u režiji Marije Vukić.

“Linija života” je film o životu i radu akademskog slikara Miloša Bajića, oca reditelja Darka Bajića, dok je dokumentarac o “Električnom orgazmu” portret jednog od najdugovečnijih rok bendova na prostorima bivše Jugoslavije.

Darko Bajić, reditelj filma istakao je da se ne radi samo o filmu o njegovom ocu, već i o filmu o jednom vremenu o kom publika treba više da čuje:

“Ovaj film nije samo biografska priča o slikaru, nije samo reportaža nego je to i film o jednom surovom vremenu, vremenu jednog od najstrašnijeg rata koji nam se desio u Evropi. O vremenu jednog završetka veka koji je ujedno i vek opomene, i čini mi se da ovaj film upravo sad i treba da se gleda i da komunicira sa publikom, jer se nadam će taj film postaviti a i rešiti mnoga pitanja koja nažalost nismo znali, a koja ovaj film otkriva.”

U međunarodnom takmičarskom programu biće prikazano deset filmova. O ovoj selekciji selektor festival Igor Stanojević kaže:

- “Međunarodni takmičarski program krasi energičnost, hrabrost i odlučnost pretežno mladih autora u punoj stvaralačkoj snazi. Obeležen je zapitanošću nad mestom života, domom, bilo da se radi o rumunskim migrantima u filmu “A Lua Platz”, meštanima skvotovanog gradića u filmu “Doel” ili noćnom tumaranju pod neonskim svetlima Taipeija u filmu “Kraj radnog vremena”. Nastanjeni gluvare, a bezdomni traže uzemljenje, u Evropi, Aziji, po celom svetu”.

foto: Beldoks promo

Prema rečima Marka Grbe Singha, umetničkog direktora festivala, domaći takmičarski program okuplja šest filmova (četiri svetske i dve domaće premijere) raznolikih

tematika.

- “U filmu “Taurunum boy” Jelene Maksimović i Dušana Grubina, pratimo zemunske tinejdžere tokom letnjeg raspusta s prelaska iz osnovne u srednju školu, “To sam što jesam - Gipsy mafia” Andrijane Stojković obrađuje istoimeni hip-hop bend i njihove živote. Film Ivana Markovića “Centar” je eksperimentalni dokumentarac o Centru “Sava”, “Deca proleća” Dušana Solomuna proučava pitanje sirijskih izbeglica u Nemačkoj, “Na crnoj listi” Sare Marković i Nikole Dragovića prati pripadnike Falun Dafe u Srbiji i konačno, tu je biografski film o bendu “Električni orgazam” Marije Vukić.

Takođe, od ove godine uvedena je još jedna nagrada - “Najbolji kratki film festivala”, a za to priznanje boriće se filmovi dužine do 40 minuta, iz svih pratećih selekcija. U vezi sa selekcijom ovogodišnjih filmova, selektor Stanojević dodaje da su filmovi prikupljani sa svih strana, na sve moguće načine:

- “Prevrnuli smo svaki kamen. Danas se festivali često prave po automatizmu, ali to nije naš način. Jurili smo filmove ponekad na osnovu jednog kadra. To je dovelo do programa u kom je svaki pojedinačni naslov razmotren i odabran uz najveću pažnju. Pravljenje festivala za nas je ručni rad”.

Koncepcija pratećih programa se naslanja na prošlogodišnju, ali uvedene su i neke izmene. U programima “Vatromet” i “Meteori” zastupljeni su filmovi naglašeno kinematičnih poetika.

- “Flmovi iz programa “Vatromet” su uzbudljivi, dinamični i vizuelno upečatljivi, dela snažnih, neafirmisanih, mladih glasova, dok filmovi iz programa “Meteori” otvaraju neke nove horizonte i obasjavaju nove staze filmskog jezika” - najavljuje selektor Stanojević, dok umetnički direktor Grba Singh ističe da se nastavlja saradnja sa Muzejom savremene umetnosti i u okviru ovogodišnjih “Meteora” prikazuju između ostalih novi filmovi velikih reditelja kao što su Cai Ming-Lijang, Albert Sera, Vang Bing, Radu Jude i drugi.

Filmovi sa aktuelnim političkim temama uvršteni su u program “Naslovna strana”, dok je selekcija “Udarni termin” skup kritički i komercijalno najuspešnijih dokumentaraca iz 2018, između ostalih i nominovani za Oskara - “U procepu”, “Okrug Hejl ovog jutra, ove večeri” kao i dobitnik Oskara “Slobodan i sam”.

Festival s ponosom predstavlja program “Lavirinti pravde” koji na ispit stavlja pravdu, njeno čitanje i razumevanje u modernom trenutku, a koji je podržan od Fondacije Hajnrih Bel. Značajnu pažnju ove selekcije privlači film “Suđenje Ratku Mladiću” Roberta Milera i Henrija Singera, reditelja koji će biti gosti festivala. Reč je o filmu o procesu koji je pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu vođen protiv nekadašnjeg generala i načelnika Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Tu je i film “RBG”, o sudiji američkog vrhovnog suda Rut Bejder Ginsberg, i mnogi drugi.

Milan Bogdanović ispred Hajnrih Bel Fondacije istakao je da je razlog za podršku festivalu to što je Beldocs plodno tlo za otvaranje tema koje mogu potpomoći kulturu dijaloga:

“Zadovoljstvo nam je da pomognemo da se o temama koje nisu mainstream, nisu popularne koje su tabu i kao takve neretko otvarane, govori više u cilju stvaranja plodnog tla za razvoj kulture dijaloga. Beldocs je definitivno ostrvo gde je to moguće.”

U programu “Profil”, selekciji biografskih filmova, publiku očekuju dokumentarci o Papi Franji (u režiji Vima Vendersa), ruskom političaru Mihailu Gorbačovu, MMA borcu Konoru Mekgregoru, reditelju Vilijamu Fridkinu i teniseru Džonu Mekinrou.

Selekcija “Intermisija” okuplja najbolje od muzičkih dokumentaraca, među kojima i pronađeni film o Leonardu Koenu “Bird on a Wire” Tonija Palmera, koji će biti gost Festivala.



Selekcija “Pejzaž” gledaocu nudi geografske i antropološke filmove iz svih delova sveta, od Severnog pola do Latinske Amerike, dok će nova celina “Povetarac” ponuditi naslove koji akcenat stavljaju na blažu, ljudsku stranu života.

Publiku očekuju i retrospektive dela japanskog dokumentariste Kazua Hare i hrvatskog reditelja Gorana Devića, koji će biti počasni gosti Festivala.

- “Japanski enfant terrible Kazuo Hara je uprkos svom skromnom ali legendarnom opusu i dalje nažalost nepoznat srpskoj publici, što ćemo, nadamo se, ispraviti ovom kompletnom dokumentarnom retrospektivom, koja uključuje i njegovo najpoznatije delo “Careva ogoljena vojska i dalje maršira”, kao i masterklasom i razgovorima posle filma.

Dević je autor koji je kod nas najpoznatiji po svom debitantskom igranom filmu “Crnci” (korežiran sa Zvonimirom Jurićem), ali retrospektiva će se fokusirati na njegove pretežno ranije, kratkometražne radove koji se na duhovit, pronicljiv i moćan način bave današnjim društvom na prostoru bivše Jugoslavije” - najavljuje Stanojević.

- “U saradnji sa filmski festivalom Doc Lisboa i portugalskom kompanijom “Nov Group”, predstavićemo ovogodišnju zemlju fokusa – Portugal, kroz sedam filmova koji na pravi način obuhvataju moderan portugalski dokumentarni film. Program će voditi jedna od selektorki festivala Doc Lisboa Agnes Vildenstajn, kao i član žirija srpskog takmičarskog programa i reditelj Manuel Mozos” - najavljuje Grba Singh.

Program “Teen” namenjen je mlađoj publici, za one koji gledaju u budućnost filmske umetnosti i dokumentarizma rezervisana je selekcija “VR”, a specijalne projekcije imaće filmovi “Sveci, Savo i Srbija” Sava Tufegdžića i “Poslednji bogumili” Nedima Lončarevića, gostiju festivala.

Cem Öztüfekçi, šef Industry programa istakao je novine u okviru jedne od sekcija Beldocs Industry programa:

“U okviru Beldocs Marketa, kao jednog od delova Industry sekcije, više od trista naslova biće dostupno putem online video biblioteke gostima Industry programa.

