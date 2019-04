ŠOKANTNA ISPOVEST LEDI GAGE: Valjala sam se u kokainu, okružena bubašvabama! Htela sam da budem kao ONI...

Američka pevačica Ledi Gaga (33) u novoj biografiji "Everyone Loves You When You Are Dead", koja izlazi 5. maja, daje redak uvid u svoj život pre nego je postala slavna.

U jednom delu knjige, koju je napisao Neil Strauss, pevačica kaže kako se ponekad uplaši kada razmišlja o tome kako je ležala u svom stanu u Njujorku okružena bubašvabama, ogledalima i kokainom posvuda.

Ledi Gaga, pravog imena Stefani Doan Andželina Germanota, kaže da je eksperimentirala sa drogom u umetničke svrhe, inspirisana Dejvidom Bouvijem i Mikom Džegerom.

"Nisam imala loše detinjstvo. Sve stvari kroz koje sam prošla bile su deo umetničlpg putovanja da se zaj.... kao (Andy) Warhol i Bowie i Mick', piše u knjizi.

