GROZAN JE PREMA MENI, NIŠTA NE RADI... DADILJU NAM JE OTERAO SVOJIM PONAŠANJEM! Glumica progovorila o 11 godina mlađem dečku koji je čašćava ISKLJUČIVO UVREDAMA!

Posmatrano spolja, vila Kejti Prajs izgleda krajnje luksuzno, ali neviđeni skandal potresao je javnost kada su obelodanjene fotografije unutrašnjosti. Starleta je iz tog razloga javno uperila prstom u svog 11 godina mlađeg dečka.

Vrednost kuće ove majke petoro dece koja i ne haje mnogo za nered, sa preko dva miliona funti opala je za pola miliona.

"Pre svega, ionako nikad nisam kod kuće, a druga stvar - ne vidim u čemu je problem, to je običan nered. Kad dođe leto, srediću sve", pravdala se ona isprva, ali brzo je oplela po Krisu.

foto: Profimedia

"Grozan je, neće čak ni svoje posuđe da odloži u mašinu za pranje sudova. Sve moram ja da radim, a on ne želi ni da mrdne prstom. Zbog njega je čak i dadilja pobegla od nas, jer je Kris insistirao da ona čisti za njim iako to nije njen posao. Na sve to me i vređa i govori mi da sam najdeblja i najstarija devojka koju je ikad imao", požalila se bujna plavuša bliskim prijateljima koji su sve preneli stranim medijima.

foto: Profimedia

Kurir.rs/SrbijaDanas/Foto: Profimedia

Kurir