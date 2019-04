UPOZORENJE, SPOJLERI! Mnoge će iznenaditi ono što se desilo u drugoj epizodi zadnje sezone IGRE PRESTOLA!

Druga epizoda finalne sezone "Igre prestola" emitovana je sinoć u Americi. Upozoravamo vas da ovaj tekst sadrži spojlere i prepričava dešavanja iz epizode.

Deneris shvata da je Sersei lagala da njena vojska stiže, i Džejmiju govori kako je zajedno sa bratom maštala šta će uraditi čoveku koji je ubio njihovog oca.

Deneris prekorava Tiriona ("rekao si mi da poznaješ svoju sestru"), i Sansa se prvi put slaže sa njom, podseća da je Neda Starka ranio na ulici, nakon čega je bačen u tamnicu i pogubljen.

"Neću se izvinjavati. Sve što sam uradio, uradio sam za svoju kuću i porodicu i sve bih uradio ponovo", kaže on. Bren je tu, tiho progovara Džejmijevu famoznu rečenicu iz prve epizode, kada ga je gurnuo sa kule - "šta sve radimo zbog ljubavi". Brijena ustaje i brani Džejmija, objašnjava kako je ostao bez ruke jer je branio nju, i poklapa Sansu rečima "živa si, jer me je on naoružao i poslao po tebe zbog zakletve koju je dao tvojoj majci".

Džon Snou je "uhvaćen" između sestre i kraljice, izvlači se diplomatski i kaže da je Severu potreban svaki čovek. Sivi Crv daje Džejmiju mač, Deneris ustaje (znak da bi svi trebalo da ustanu), ali Sansa prva odlazi čime krši protokol. Ispod bogodrveta, Džejmi se konačno izvinjava Brenu, objašnjava mu da on više nije ta osoba. Ser Džora savetuje Deneris da zadrži Tiriona kao desnicu, i da se pomiri sa Sansom. Ona je pronalazi, Sansa joj kaže da nije smela da veruje Sersei uprkos Tirionovoj priči. Deneris se kiselo smeje, "mislila sam da poznaje svoju sestru".

Nikad vas više neće impresionirati Obeliks, kada čujete zašto Tormunda zovu Džinoubica.

"Kada sam imao deset godina, ubio sam džina, onda sam se uvukao njegovoj ženi u krevet. Dojila me je tri meseca, mislila je da sam beba. Zato sam tako snažan", pohvalio se on. Arja i Pseto piju kod stražarnice, dolazi Donderion, Arja se podseća da je i on bio na njenom spisku. Pokušava da im drži predavanje o Gospodaru svetlosti, Pseto ga ekspresno prekida - "pitaće se zašto te je vratio 19 puta, samo da bi gledao kako te bacam sa ovog je*enog zida".

Arja od Džendrija dobija koplje sa vrhom od zmajstakla, i šok kada joj on kaže da ga je Melisandra odvela jer je htela njegovu krv, krv kralja. Govori mu da hoće da zna kako je to voditi ljubav, jer će uskoro umreti, baca ga na krevet, prečudna scena za sve kojima Arja i dalje, nekako, ima 12 godina. Pijana ekipa prebrojava koliko je bitaka preživela, Tirion slučajno oslovljava Brijenu sa "ser".

Tormund je zapanjen što ona nije ser, što žene ne mogu da budu vitezovi. Džejmi odlučuje da ispravi tu nepravdu i proglašava je vitezom (ceremonija obuhvata pominjanje samo tri od sedam bogova, Ratnika, Oca i Majke).

