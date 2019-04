MINISTRE, NEĆEŠ UGASITI FESTIVAL IGRE! Aja Jung ljuta na Ministarstvo: Naša manifestacija nadživeće Vladana Vukosavljevića koliko god on pokušavao da nas uguši!

Ministarstvo kulture objavilo je rezultate Konkursa za (su)finansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Srbiji u 2019. godini. Od gotovo 10 miliona dinara, s koliko će biti finansirana 23, mahom festivalska, projekta iz oblasti umetničke igre, Beogradski festival igre će, umesto traženih 15 miliona dinara, biti pomognut sa dva miliona, a i to samo "zbog izuzetno dobre saradnje s međunarodnom plesnom zajednicom i jačanja kapaciteta plesnog

auditorijuma" - jer "projekat nije dovoljno usklađen sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa".



Osnivač festivala Aja Jung ukazala je juče na probleme u koje su zapali usled ovakve odluke Ministarstva.

"Mora se utvrditi princip dodeljivanja sredstava pre svega kad govorimo o vremenu raspisivanja konkursa i sagledavanja učinjenog. Ako vi krajem aprila imate informaciju o tome koliko dobijate sredstava za nešto što je već završeno u januaru, februaru ili martu i aprilu, kao što je to slučaj s Festivalom igre, onda je to kao da se sa sponzorom dogovarate da on posmatra čitav festival i da vam na kraju kaže koliko će vam novca dati. To je obrnuti princip. Zanimljivo bi bilo videti kako bi ostale manifestacije i festivali plivali do poslednje zavese bez sredstava države, grada, odnosno lokalnih institucija - kazala je Jung i dodala:

foto: Fonet

"Ove godine smo imali vrhunski program. To je uostalom potvrdio i londonski Gardijan. Koncept je uvek bio da dovedemo najbolje i najaktuelnije predstave savremene igre, ali čini mi se da nam je ove godine to zaista i pošlo za rukom.

Festival je bio izuzetno obiman i kvalitetan. Sve ono što smo planirali i što smo obećali publici mi smo i izneli. Takođe, važno je napomenuti da svaka institucija i sponzor zahtevaju da se njihov logo ili ime koristi na najreprezentativniji mogući način u svim javnim istupanjima. Tu dolazi do raskoraka u tome šta je urađeno i tome koliko se to na kraju vrednuje. Aja je istakla da Festival igre nema problem s Ministarstvom kulture, već očigledno sa aktuelnim ministrom Vukosavljevićem.

"Ovo je naš deveti ministar kulture otkako smo poceli da razmisljamo i da realizujemo festival, ali se niko do sada nije toliko trudio da uguši Beogradski festival igre kao ministar Vukosavljević. Sigurna sam da je Festival igre projekat koji će nadživeti i ministra Vukosavljevića i Vladana Vukosavljevića -

kaže i dodaje:

"Tužno je pokušavati da udovoljite čaršiji, a ne evropskim i svetskim standardima i tužno je kad ministar kulture ne shvata koliko je važno kad mu u grad stignu najaktuelniji i najpopularniji autori koje današnja savremena igra ima. Ono što je razlika između prethodnih ministara i ministra Vukosavljevića je to što sam sa njima razgovarala, a sa njim nema komunikacije.

foto: Dragana Udovičić



Aja Jung je skrenula pažnju na finansijske probleme u kojima se sada našao Festival igre.

"Do ovog trenutka smo morali platiti i avio-karte za 328 igrača i 1.400 noćenja u hotelima, ali i dnevnice, promociju, štampu, rentiranje rasvete... Predstave su odigrane, a blizu sedam miliona je izdvojeno samo za otkup sala u pozorištima. Dakle, to je otišlo u kasu domaćih pozorišta. Ostaje veliki deo nepokrivenih troškova. Neozbiljno je prema međunarodnim projektima i trupama kojima ostajete dužni honorare. Tako se gasi festival.

Komentarišući obrazloženje, rekla je:

"Ponižavajuće je za sve nas to obrazloženje, jer dolazi od osobe koja nema ni jedan dan obrazovanja u oblasti umetničke igre, istorije umetnosti ili umetničke produkcije. Predsedavajuća u toj komisiji koju ministar već dve godine verifikuje, nema veze s našom branšom, a pozvana je da misli i odlučuje.

Zato su oštećeni svi igrači i umetnička igra, u celini.

Iz Ministarstva kulture nisu želeli da komentarišu izjavu Aje Jung.

Svetski dan igre

I Beograd šalje poruku Međunarodni pozorišni institut u okviru Uneska je 1982. ustanovio

Svetski dan igre, koji se širom planete proslavlja 29. aprila, a ove

godine će i Beograd biti jedan od gradova koji će poslati poruku.

Zajednički projekat Nacionalne fondacije za umetničku igru i Baletske akademije iz Rima rezultiraće celovečernjom predstavom "La Vie Parisienne" u izvođenju mladih igrača, učenika italijanskih i srpskih baletskih škola, s početkom u 19 sati na Sava promenadi. Posebni gosti su prvaci Baleta Narodnog pozorišta iz Beograda Ana Pavlović i Jovan Veselinović.

foto: promo/Festival igre

Kurir.rs / M. C. / Foto: Marina Lopičić

Kurir