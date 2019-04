NINA SENIČAR OTKRIVA KAKO DA BUDETE U TOP FORMI: Glumica živi i radi u Los Anđelesu, a OVO je njena tajna! Uz ove savete ZAVOLEĆETE SVOJE TELO! (FOTO)

Nina Seničar važi za jednu od atraktivnijih srpskih glumica, a ona godinama živi i radi u Los Anđelesu. Ona je otkrila kako održava savršenu liniju, budući da njeni pratioci svakodnevno imaju prilike da vide kakvim se životom bavi, ali i koliko vremena i truda ulaže u sebe.

Novosađanka je naglasila da je najvažnije da zavolite svoje telo, ali i pronađete način i trening u kome ćete najviše uživati, i tek onda rezultati neće izostati. Takođe, za zdrav duh, bitno je i održati telo u kondiciji, a kada se sve sabere, izaći ćete pozitivne i imaćete snage i volje za sve prepreke koje život pred vas bude bacao.

"Vežbanje je sada način da ostaneš zdrav i zavoliš svoje telo. To je nekako uvek bio i moj cilj treninga, pa mi je drago da je veliki broj žena to shvatio. Ja čak neko vreme pokušavam da uđem i u ritam svakodnevne meditacije. Nekad mi ide od ruke, a nekad ne. Za sada je to još uvek "work in progres". Savetujem svim devojkama da što pre pronađu trening u kom će da uživaju, bilo da je to trčanje u grupi, vožnja rolera, joga ili nešto drugo. Ako već niste počeli sa treninzima, danas je pravi trenutak za to. Fokusirajte se na ono šta vam trening trenutno pruža i rezultati će brzo postati vidljivi", rekla je glumica.

"Dan započinjem čašom vode, koja nikako ne sme da bude hladna, već sobne temperature. Volim da napravim veliki šejk sa svim povrćem koje imam u frižideru, bademovim mlekom i avokadom. Kakao obožavam u svakoj formi, pa u šejk, pored biljnog proteina, dodam i veliku kašiku čistog nezaslađenog kakaa u prahu. Tajna dobrog šejka jeste da u njemu imate nešto zamrznuto, bilo da je to šaka smrznuth višanja, borovnica ili samo kocka leda. Tu možete biti kreativni i dodati voće koje vama najviše odgovara", otkrila je Nina.



"Moje idealno vreme za trening je 10 ujutru, tada imam najviše energije. Treniram pet do šest puta nedeljno. Ako imam dovoljno vremena i nisam na setu ili na putu, u toku jedne nedelje, dva puta radim pilates na reformeru, jednom jogu, dva dana teretanu u kombinaciji sa kardiom i jedan dan box. To je neki idealan raspored koji lako prilagođavam i menjam u zavisnosti od drugih obaveza. Bitno je da znate da velike pauze između vežbi smanjuju intezitet treninga i samim tim smanjuju brzinu sagorevanja kalorija i masti. Kada trenirate sa drugaricom ili momkom nemoguće je izbeći ćaskanje tokom treninga, i to vas može usporiti. Zato ja najviše volim da treniram sama, uz dobru muziku", završila je Nina.

Kurir.rs, Super žena / Foto: Printscreen YT

