ŠETALI SMO, A ONDA PRIŠLI KONTEJNERU... Anja Mit i Dušan Kaličanin su uradili OVO na ulici usred Beograda, svi su ih ČUDNO gledali, a kada čujete zašto SUZE ĆE VAM KRENUTI OD SMEHA!

Foto: Printscreen/Magazin IN

Anja Mit i Dušan Kaličanin ispričali su anegdotu koja im se desila u šetnji i izazvali "napad" smeha svih u studiju.

Glumica, kojoj je glumac inače dobar prijatelj, a ne samo kolega, ispričala je kako su jednom prilikom naišli na televizor i to pored kontejnera.

foto: Printscreen/Magazin IN

"Nas dvoje šetamo Dorćolom i on mi govori kada smo prolazili pored kontejnera: "Sele, vidi, televizor, plazma", mi koji prilazimo, televizor nije polovan i on mi kaže: "Sad ću da nosim kući." Ja mu kažem da budemo racionalni, a on kaže: "Možda je neki dobar čovek našao neki bolji i skuplji, pa ovaj stavio ovde da ga neko nađe." Čovek donosi televizor u kuću i televizor radi", rekla je Ana, a onda je Dušan nastavio.

"Ja apelujem da ljudi imaju malo bolji odnos prema stvarima. Lep je, što da stoji tamo sam i tužan. Hteo sam da se vratim da nađem neki kabl. Mama i tata izvinite, oni su bili u šoku. Što da se baci? Uzmite prijatelje, pa krenite od kontejnera do kontejnera", izjavio je glumac u emisiji "Magazin IN" i nasmejao sve.

foto: Printscreen/Magazin IN

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir