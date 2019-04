EVO ZAŠTO JELENA GAVRILOVIĆ I DALJE NE ŽELI DA SE UDA, A 36. JOJ JE GODINA: Glumica krije dečka iz Crne Gore, a OVAKO reaguje na škakljiva pitanja!

Jelena Gavrilović ne planira da staje na ludi kamen, a kako je i sama izjavila, veruje u brak kao instituciju, ali joj je mnogo bitniji sam odnos. Glumica je u januaru proslavila 36. rođendan. Priče da joj je vreme da se uda i rodi decu je uopšte ne dotiču. Poslednjih nekoliko meseci u emotivnoj je vezi sa mladićem iz Crne Gore kog ne želi da eksponira u javnosti.

- Mislim da je brak dobra stvar, ali moj profesor glume je to najbolje opisao kada je rekao: “Deco, najbitniji je odnos”. Oltar će doći ili neće. Isti ti kao neki koji stanu pred matičara, brzo se razvedu. Brak kao institucija je važan, ali mnogo bitnije od toga je vaš odnos. Ne volim mistifikaciju stvari i predstavljanje nečega da je savršeno što nije. Želim da kada to uradim, bude zauvek i do kraja života. Nemam ambicije da stavljam potpis na nešto što će trajati tek tako - rekla je glumica.

Mnogi primećuju njen prirodan i negovan izgled, a Jelena otkriva da su u pitanju dobri geni, ali i njen trud da izgleda baš tako.

- Genetika, potom nega. Vodim veoma računa o negovanju. Moramo da budemo iskreni, bitku sa godinama niko nije dobio. Možemo samo da utičemo na to da misli budu pozitivne, negovanje da se upražnjava u granicama kada ne prelazi vulgarnost, a uz sve to stariti dostojanstveno. Koko Šanel je lepo rekla: “Nikome se ne dopadaju moja stara kolena, zato ih pokrivam suknjama, ali neću sebe naterati da zbog toga moram da nosim zauvek pantalone. Nije damski - završila je Gavrilovićeva.

Kurir.rs, Blic / Foto: Printscreen YT

