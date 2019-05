NEVENA BOŽOVIĆ PRE 10 DANA IZGOVORILA JE SUDBONOSNO DA! A onda se po prvi put oglasila javno pa iznela NEPOZNATE DETALJE iz privatnog ŽIVOTA!

Pevačica Nevena Božović, koja se uveliko sprema za put u Izrael, gde će predstavljati Srbiju na Evroviziji, pre 10 dana udala se za pilota Nikolu Ivanovića te ne može biti ispunjenija kako na poslovnom, tako i na privatnom planu.

"Mogu jedino da kažem da je ovo najlepši period u mom životu i da želim da uživam u svakom danu", istakla je ona, ne skrivajući sreću zbog udaje.

Inače, nema koga nije oduševila kada je i na svom Instagram profilu uzela prezime Ivanović.

foto: Instagram screenshot

Cela Srbija danas slavi 1. maj. Mnogi su sa porodicama i prijateljima na dnevnim izletima u prirodi, a Nevena takođe koristi ovaj dan da uživa s dragim ljudima i da se odmara.

"Ranije kada sam bila mlađa i dok sam živela u Kosovskoj Mitrovici, ta okupljanja su bila česta. Sva deca iz kraja su se družila, kako sam uvek volela da kažem, iza babine zgrade. Sada kada smo svi odrasli, ovaj period iskoristimo za odmor", priča Nevena.

Talentovana plavuša se vodi onom "ko radi, ne boji se gladi", a još kao dete je zarađivala na račun svog talenta.

"Dobila sam računar na jednom dečjem festivalu, bila sam srećna jer sam tada uveliko koristila računar i igrala igrice, naravno", prisetila se Nevena svog prvog "honorara", pa nastavila: "Od svoje šeste godine sam u muzičkom obrazovanju, to sam uvek želela. Klavir mi je bio prioritet, tako da je jedino moguće bilo da se tome u potpunosti posvetim, pevanju i komponovanju", otkrila je Nevena.

foto: Nemanja Nikolić

Naša ovogodišnja predstavnica ima pune ruke posla zbog Evrovizije, ali u svim tim obavezama uživa.

"Pripreme su krenule odmah nakon završetka nacionalnog izbora. U toku su promo putovanja, bili smo u Amsterdamu i Izraelu. Moram da napomenem da mi je veliko zadovoljstvo što će mi podršku pružiti u Izraelu naši već svima dobro poznati i uspešni muzičari, Ivana Vladović, Olga Popović, Dušan Alagić i Mladen Lukić. Uzbuđena sam zbog nastupa i jedva čekam taj momenat kada stanem na scenu. To sam sanjala i želela. Sve aktivnosti koje se tiču Evrovizije ja već dobro poznajem i radujem se tome", rekla je Nevena, koja nas je predstavljala jednom na dečijoj Evroviziji i jednom na regularnoj s grupom "Moje tri" 2013. godine.

Nevena kaže i to da još uvek ne zna na kojem jeziku će pevati svoju pesmu, kao i to da se ne opterećuje kako se kotira na evrovizijskim kladionicama.

"Moja želja je bila da pevam na srpskom jeziku, tako će i biti. Snimili smo i englesku verziju sa simfonijskim orkestrom Radio-televizije Srbije pod dirigentskom palicom profesora maestra Bojana Suđića. Moram da naglasim da je to velika čast i zadovoljstvo za mene kao muzičara", kaže Nevena, pa dodaje: "Nisam pratila kladionice ovih dana, to vrlo često ne bude merodavno. Najbitnije mi je da napravim prvi korak, a to je uspešna interpretacija i nadam se prolasku u finale. No, nikada ne volim da govorim unapred", završava pevačica, koja će na Evrosongu ove godine nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri 14. maja, a ako prođe u finale - ponovo peva 18. maja.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen

Kurir