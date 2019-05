ON SE KRIJE IZA STRAŠNE MASKE KRALJA NOĆI U IGRI PRESTOLA: Vladimir je Beli hpdač i ovo je njegova priča koja krije JEDNU TAJNU (VIDEO)

Kralj noći, glavni komandat Belih hodača u svetski popularnoj seriji "Igra prestola" uvek nosi masku, te malo ko zna ko se zaista krije iza nje.

Imajte na umu da u ovom tekstu slede spojleri.

Kralj noći je mrtav u "Igri prestola", a sve kopka ko je glumac koji se nalazi iza njegovog lika. U pitanju je Vladimir Furdik (48), kaskader iz Slovačke. On je isprva glumio običnog belog hodača, a onda mu je, sasvim spontano, ponuđena uloga vođe.

- Stvarno ne znam zašto su mene izabrali. Dok smo snimali petu sezonu bio sam Beli hodač koji se borio protiv Džona Snoua, prvi put kada je Džon Snou ubio hodače, to sam bio ja. Posle toga su me tvorci serije pitali da li bih glumio Kralja noći od šeste do osme sezone. Nikada ih nisam pitao zašto su mi dali tu ulogu - rekao je Furdik u jednom intervjuu.

On je istakao i da je ova uloga i te kako bila veliki izazov za njega.

- Den i Dejvid su hteli da on bude hladan, drugi su želeli da prikažem da ima u sebi nečeg ljudskog. Da, mnogo puta su mi rekli da pokušam da ne trepćem i to je bilo jako teško - ispričao je nedavno Furdik.

Inače, on je na svakom snimanju na stolici u šminkernici sedeo čak osam sati jer je toliko bilo potrebno da nastane čuvena maska.

Kurir.rs/Alo/Foto Printscreen

Kurir