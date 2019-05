BRED PIT NE ZNA KOJOJ BIVŠOJ DA SE VRATI! Pre 15 godina se razveo od Dženifer Aniston, a sad joj poklonio KUĆU od 70 miliona $ u kojoj su živeli (VIDEO)

Nekadašnji glumački par Dženifer Aniston i Bred Pit rastao se se pre skoro 15 godina, a donedavno se u medijima spekulisalo da su obnovili svoju romansu, nakon glumčevog razvoda od Anđeline Džoli, s kojom je, takođe, hteo da se pomiri.

Glumica je u februaru ove godine proslavila svoj 50. rođendan, a među zvanicama se pojavio i Bred. Obožavaoci bivših ljubavnika počeli su da spekulišu šta je to Pit poklonio svojoj nekadašnjoj supruzi, a sada su strani mediji došli do informacija da je u pitanju kuća u kojoj su njih dvoje nekada živeli i to na Beverli Hilsu.

Impozantna vila vredi čitavih 70 miliona dolara, a izvor blizak Anistonovoj navodi da je glumici bilo veoma teško da je napusti nakon razvoda.

- Gubitak njihovog doma iz snova povećao je bol nakon njihovog razvoda. Kuća je bila na prodaju u vreme kada su se razvodili, a Dženifer je teško palo što je Bred tada nije kupio - ispričao je izvor.

Dženifer i Bred su bili u braku od 2000. do 2005. godine, a glumica se kasnije udala za Džastina Teroa, od kojeg se razvela.

