SRBI SU I ZA HRVATE SAMO UBICE! Radoš Bajić: Najcrnja personifikacija zla je uvek sve što je srpsko!

Srbi nisu loši momci samo u Holivudu, kao što smo juče pisali povodom Netfliksove serije "Santa Clarita Diet", takve primere, nažalost, možemo da nađemo i u hrvatskim serijama, od sapunice "Vila Marija" do serije "Pogrešan čovek", koje se prikazuju sa uspehom i kod nas.

foto: Promo

Za honorar od 100 do 500 evra po epizodi naši glumci moraju da glume prevarante, lake žene i iskompleksirane negativce. Nenad Stojmenović, Maja Novelić, Vojin Ćetković i Aleksandar Srećković Kubura prvi su igrali u sapunicama "Vila Marija", "Ljubav u zaleđu" ili seriji "Urota" baš takve uloge.

foto: Damir Dervišagić

Glumac, scenarista i producent Radoš Bajić nije iznenađen ovakvom praksom.

"U raspletu tragične jugoslovenske drame srpski narod je najgore prošao, dobrim delom i zbog medijske satanizacije u filmskoj i TV industriji - u svetu, u Holivudu i u regionu, gde su lideri bili i ostali braća Hrvati. Ideali slobode i pravde su pod obavezno na drugoj strani - a najcrnja personifikacija zla je uvek sve što je srpsko. Zapanjuje jednostranost i infantilnost tih poruka zahvaljujući kojima su ti projekti bili i ostali bezvredni i lažni. Ipak, šteta koju su učinili i koju čini našem narodu, tradiciji i kulturi je nemerljiva", kaže Bajić i dodaje:

foto: Aleksandar Jovanović, Marina Lopičić

"Najstrašnije je što su se mnogi predstavnici naše nacije, prevashodno glumci - polakomili za šakom dolara i prihvatili da učestvuju u takvim filmovima i serijama. Jedan od retkih koji je to odbio - bio je veličanstveni i veliki Nebojša Glogovac, kome sam se i zbog toga divio. Da stvar bude još strašnija, naši autori koji pokušaju da speru sramotu i ljagu sa lica sopstvenog naroda - najčešće i pod obavezno bivaju napadnuti, a njihovi projekti skrajnuti, omalovaženi i ocenjeni kao nazadni i retrogradni. Najočiglednije sam to živeo u "Ravnoj gori", čiji sam ponosni autor", podseća Bajić.



Slično je i u seriji "Pogrešan čovek" - u uvodnoj epizodi mladi sportista Srbin siluje Hrvaticu. Scenarista Jelena Veljača je na početku snimanja izjavila da je ovom serijom htela da pokrene temu silovanja kod običnih žena i da se o tome ne ćuti.



"Postoji mogućnost da neko seriju shvati i kao političku i onako kako mi koji je radimo ne bismo voleli, ali to je sve način posmatranja. Glavna priča se razvila u mnogo emocija, ljudskih i životnih pitanja, a šteta je gledati je kroz situaciju koja ne predstavlja ništa dublje i lepše. Silovanje u meni izaziva gnušanje, bilo da je u ratu, miru, u mladosti ili starosti. To je nešto jezivo i ne znam šta bih drugo rekla na tu temu. Kad u projekat postavite tu temu, to izaziva i reakcije i opasnost", rekla je još na početku snimanja Dara Džokić.

foto: Promo

Kurir.rs / Ljubomir Radanov / Foto: Dragana Udovičić

Kurir