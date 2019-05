BILO MI JE SJAJNO! Bobi Marjanović patosirao Kijanu Rivsa pa postao GLUMAC! (FOTO)

"Srpskom gorostasu" Bobiju Marjanoviću je, kako kaže, bilo sjajno iskustvo glumiti sa Kijanu Rivsom i Hale Beri u filmu "Džon Vik 3: Poglavlje 3 - Paralebum". U maju ove godine očekuje ga premijera, kojoj se on veoma raduje.

Jesi li planirao da odeš na premijeru ili ipak priželjkuješ da te u tome spreče obaveze u plej-ofu?

"Premijera je za mesec dana pa se nadam da ću nekako uspeti da uklopim jedno i drugo", rekao je nedavno Serbian Times-u on, pa nastavio: "Da ja odem na premijeru, ali i da Filadelfija dogura daleko u plej-ofu."

Kako je bilo družiti se sa holivudskim filmskim zvezdama poput Kijanu Rivsa i Hale Beri?

"Bilo je to sjajno iskustvo. Ne znam kako su izabrali baš mene za tu ulogu, ali sam je prihvatio bez oklevanja. Kad živiš u komšiluku Holivuda, kao što sam ja živeo u Los Anđelesu, zašto da se ne oprobaš i na filmu? Bilo mi je zadovoljstvo upoznati sve te poznate face i toplo preporučujem film", izjavio je veliki Bobi.

Marjanović, inače, tumači lik neznanog ubice i možda bi mnogima u trejleru i promaklo da je to on u pitanju da njegov košarkaški tim na svom Tviteru nije objavio smešni gif momenta kada on šutira Kijanua, a ovaj mu odmah posle nabija knjigu u usta.

Ovaj film biće u bioskopima od 17. maja ove godine.

Kurir.rs/SerbianTimes/Foto: AP

