U SRBIJI JE ZAVLADALO DUHOVNO SLEPILO! Mladen Vušurović za Kurir: Želeo bih da u sledećih pet godina izrastemo u jedan od najznačajnijih evropskih festivala!

Mladen Vušurović, osnivač i direktor međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldoks istakao je da će u fokusu biti angažovane i kontroverzne teme. Publici će biti predstavljeno više od sto premijera na 15. izdanju festivala.



- Beldoks je nastavio da obične ljudske priče, kao i angažovane i kontroverzne filmske teme, ali i da posredstvom brojnih dokumentarnih ostvarenja koja ne govore direktno o sistemima u kojima njihovi protagonisti žive, prikaže začuđujuće živote same po sebi u njihovim nestvarnim i neočekivanim pričama. Hoćemo da prikažemo čoveka i pokušamo da se zamislimo nad tim neverovatnim diverzitetom ljudskih sudbina. Želimo da napravimo naš poseban sistem promatranja kako bismo preko njega naučili još više ne samo o njima već o nama samima.

foto: Tamara Markić

U svetu koji je okupiran fejk njuz kulturom i kreiranjem virtualnih identiteta na društvenim mrežama, na koji način savremeni dokumentarni film može da se izbori sa zadatkom da bude istinit i uverljiv u tom svom nastojanju?

- Baš to je oštrica Beldoks festivala. U svetlu lažnih informacija i lakog ignorisanja sadržaja, koji je uglavnom veštački kreiran kako bi zabavio, naš festival podseća na to kako je istina, možda ne lakša, ali svakako verodostojnija, prava i na kraju jedina okosnica stvarnosti. Taj zadatak nije nimalo lak, ogrezli smo u neverovatno perceptivno i duhovno slepilo, prešli smo sve granice postmodernističkog diskursa i, bojim se, otišli predaleko. Kako privući ljude da ponovo priđu i saznaju istinu, ostaje naš stalni zadatak. U tome nam pomažu naše pažljivo birane selekcije dokumentaraca koji nose pitanja i navode na odgovore baš tog momentuma koji pominjemo.

Kada se osvrnete na prethodnih desetak godina, koliko ste zadovoljni onim što ste u ovom trenutku postigli?

- S postignutim smo više nego zadovoljni, čini mi se da smo sve šanse iskoristili, iako ovo nikako ne znači da je Beldoks postigao svoju misiju i dostigao svoj maksimum. Daleko smo prevazišli i najbolja očekivanja od pre 11 godina, skoro u svakom pogledu. Danas Beldoks ima tim koji je vanredno profesionalno sazreo, dostigao sve standarde festivalske profesije, jedini festivalski tim u Beogradu koji radi cele godine, što je naše veliko uporište za budućnost. Za programski sadržaj festivala svakodnevno dobijamo divljenje i komplimente, prepoznati smo kao značajan festival među pedesetak evropskih filmskih festivala i podržani od Medija potprograma "Kreativne Evrope" po četiri osnova već treću godinu za redom.

foto: Beldocs promo

Kakva je vaša vizija festivala u narednih pet ili deset godina?

- Želeo bih da u sledećih pet godina Beldoks izraste u jedan od dvadeset najznačajnijih evropskih dokumentarnih festivala, kako po brojčano utemeljenim tako i po kvalitativnim pokazateljima. Moramo da znatno uvećamo publiku, dostignemo ciljanih 25.000 posetilaca za tih pet godina, broj filmova da uvećamo do 150. Programski smo na odličnom putu, pratimo savremenu kreativnu dokumentaristiku, koja kao da nema granica inovativnosti. No, za uspeh nije samo potreban budžet. Nažalost, mogu bez zadrške utemeljeno da tvrdim da danas Srbiji nedostaje dobro osmišljena strategija razvoja filmske industrije, odsustvo društvenog konsenzusa o tome kakvi nam danas filmski festivali trebaju, koji ciljevi u razvoju dokumentaristike se žele postići. Hoću da verujem da će takav društveni dijalog konačno započeti i dovesti do značajnih izmena u osmišljavanju i vođenju strategije razvoja filmske industrije, gde bi Beldoks zauzeo svoje zasluženo mesto.

Kurir/ Foto: Beldocs promo

Kurir