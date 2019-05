SLIKAR DRAGAN ZDRAVKOVIĆ ODUŠEVIO HOLIVUDSKOG GLUMCA: Leonardo Dikaprio je izabrao moju sliku za svoju fondaciju!

Srbiju je pre dve godine na 57. Međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji - Bijenalu predstavljao Dragan Zdravković zajedno sa Vladislavom Šćepanovićem i Milenom Dragičević, a trenutno je njegov rad sa te izložbe izložen u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu.



U razgovoru za Kurir slikar se priseća kako je baš njegovu sliku izabrao Leonardo Dikaprio i šta može da očekuje njegov kolega Đorđe Ozbolt, koji se ove godine takmiči za Zlatnog lava na najvećoj smotri savremene umetnosti.

foto: Profimedia

"Ne mora biti nužno da se izlaganje na Venecijanskom bijenalu ispostavi kao kruna karijere, ono je svakako prekretnica koja može doneti mnoge nove izložbe koje u izlagačkoj hronologiji jednog umetnika mogu biti, sa stručnog gledišta, i bitnije. Umetnici na ovakvoj manifestaciji imaju priliku da budu zapaženi od najuticajnijih, pa i najupućenijih profesionalaca iz oblasti likovnih umetnosti, pa se samim tim otvaraju mogućnosti za nove stvaralačke produkcije", kaže Zdravković.



Kakav savet imate za Đorđa Ozbolta, kojeg već za nekoliko dana očekuje nastup na Bijenalu?

Sa Đorđem sam kao član odbora za izbor ovogodišnjeg predstavnika Srbije na Bijenalu imao prilike da razmenim iskustva i mogu sa velikim zadovoljstvom da kažem da imamo predstavnika koji je veoma iskusan i elokventan kad je reč o prezentovanju umetnosti na eminentnim internacionalnim izložbama. On je bio dugogodišnji umetnik galerije "Hauser end Virt", tako da je izuzetno upućen u funkcionisanje velikih manifestacija. Ozbolt je sada već u Veneciji i radi na velikom muralu na zidu u unutrašnjosti našeg paviljona. Savetovao bih mu u ovom trenutku da se prepusti sopstvenom pouzdanju i intuiciji.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Leonardo Dikaprio se, kažete, neočekivano pojavio u vašem životu. Kako je glumac kupio vašu sliku "NWO Lines"? Šta je to za vas značilo?

Moja slika "NWO Lines" bila je eksponat na humanitarnoj gala aukciji fondacije Leonarda Dikaprija. Bio sam pozvan da sa još oko pedeset umetnika svojim učešćem pomognem u cilju benefita za globalni projekat ove fondacije. Umetnici koji su bili pozvani, svi do jednog, odazvali su se zahvaljujući harizmi čuvenog glumca i velikom uspehu njegovih dosadašnjih humanitarnih akcija. Projekat je zavredeo svetsku pažnju i stavio u žižnu tačku problem globalnog otopljavanja, a imena koja su, zajedno sa mnom, učestvovala na toj aukciji u San Tropeu i Njujorku su od onih o kojima sam mogao samo da sanjam da ću deliti pažnju publike, a to su: Džef Kuns, Demijen Hirst, Čak Klouz, Kiki Smit, Ričard Prins, Sesil Braun, Lorens Vajner, Adrijan Genije i drugi. Prodaju umetničkih dela je vodio čuveni aukcionar De Puri.

foto: Privatna Arhiva

Kažu da slikar ceo svoj slikarski život slika jednu sliku. Da li činite isto?

Može se i tako reći.



Uspešni ste i stilski prepoznatljivi. Da li ste zadovoljni svojim dosadašnjim angažmanom?

Relativno sam kasno postavio svoj prepoznatljivi izraz iz razloga što sam bio veoma sklon eksperimentima i nisam se lako dao zadovoljiti postignutim rezultatima. Zbog takvog duha, prolongirala se moja prepoznatljivost u javnosti. Kad uzmem u obzir ovu činjenicu, mogu slobodno reći da sam zadovoljan onim što se dosad dogodilo. Zadovoljstvo mi je, na primer, i da se deo mojih radova nalazi u nekim svetskim i ovdašnjim muzejskim kolekcijama.

foto: Vladimir Jočić

Kakvi su vam planovi vezani za Srbiju do kraja godine?

Nedavno je otvorena grupna izložba u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu sa još trojicom mojih kolega (Grubanov, Šćepanović i Perić), koji su takođe svojevremeno bili izlagači u Veneciji i tamo predstavljali Srbiju. Ja ću se pojaviti s radom "Spazio per l'Arte", koji je vezan upravo za tematiku Bijenala. U oktobru će se, nadam se, realizovati veliki projekat zajedno sa švajcarskim umetnicima u novom prostoru bioskopa "Balkan", a za kraj novembra spremam samostalnu izložbu crteža u rezidenciji Ambasade Švajcarske sa njihovim video-umetnikom Peterom Eršmanom.

foto: Vladimir Jočić

Zanimljivosti - Lični savetnik slavnog holivudskog glumca Leonarda Dikaprija Lisa Šif videla je sa svojim saradnicima radove Dragana Zdravkovića na izložbi "Enklavija - slikarstvo, posledica ovakvog života" na Venecijanskom bijenalu, nakon čega je usledio poziv našem umetniku da učestvuje na svečanoj aukciji u organizaciji fondacije Leonarda Dikaprija.

- Dragan Zdravković je poklonio svoju sliku fondaciji Leonarda Dikaprija

- Ulje na platnu iz 2003. imalo je početnu cenu 18.800 dolara

- Prodato je za 19.000 dolara i novac je otišao u humanitarne svrhe

Kurir.rs / Ljubomir Radanov / Foto: Neško Uskoković, Vladimir Jočić

Kurir