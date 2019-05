BJELOGRLIĆ NAJURIO KECMANOVIĆA IZ SENKI: Glumcu pukao film i nije više želeo da toleriše ponašanje pisca!

Scenarista Vladimir Kecmanović ostao je bez angažmana u novoj sezoni serije "Senke nad Balkanom" Dragana Bjelogrlića, saznaje Kurir.



Bjela i proslavljeni pisac su se tokom snimanja nekoliko puta svađali, pa je reditelj odlučio da umesto Kecmanovića posao poveri jednom dramaturgu.

foto: Marina Lopičić



- Bjelogrlić nije želeo više da toleriše to što je Vladimir kasnio sa pisanjem scenarija. Snimanje je moralo da počne, a do tada nije bila gotova ni prva ruka scenarija. Kecmanović je paralelno pisao i svoju seriju, kao i projekte za pozorište. Bjela je imao razumevanja za to, ali nije želeo da takvo ponašanje utiče na ostale ljude u timu. Scenario je, pored Kecmana, pisao i Dejan Stojiljković, a timu se pridružio novi saradnik - kaže naš blizak produkciji.

foto: Damir Dervišagić



Vladimir Kecmanović je potvrdio da je napustio rad na seriji.

- Učestvovao sam u pisanju druge sezone i pred kraj rada napustio "Senke".

Trenutno pregovaram sa emiterima o snimanju serije upravo po romanu "Feliks", koji se igra u Zvezdara teatru - izjavio je pisac.



Bjelogrlić se do zaključenja broja nije javljao na naše pozive. Snimanje druge sezone "Senki nad Balkanom" privodi se kraju, a Bjelogrlić je u priču uveo mnoge istorijske ličnosti, poput Tita, kneza Pavla i vajara Ivana Meštrovića.

Prve epizode dešavaju se uoči dočeka 1934. godine, a glumačka pojačanja su Vesna Trivalić, Nataša Ninković, Bogdan Diklić i neki perspektivni mlađi glumci - Marko Grabež, Marko Todorović i drugi.



- Ova sezona će se događati 1934, baviće se ne baš veselom situacijom u Jugoslaviji, koja puca po šavovima, i Evropi, nad kojom se nadvila senka rata i gde fašisti u Italiji i nacisti u Nemačkoj zveckaju oružjem. Hitler je proglašen za ličnost godine u magazinu Tajm. Dva događaja su ključna: građenje spomenika Neznanom junaku na Avali i ubistvo kralja Aleksandra u Marselju. U politička ubistva bili su umešani špijuni - najavio je Bjelogrlić.

foto: Vladimir Šporčić

Epizode druge sezone "Senki" gledaćemo tek na jesen na novom kanalu Nova S.

Kurir/ Foto: Damir Dervišagić

Kurir