BOBAN JEVTIĆ ODLAZI IZ FILMSKOG CENTRA: Srbija od snimanja filmova zaradila 50 miliona evra!

Boban Jevtić podneo je ostavku na mesto direktora Filmskog centra Srbije nekoliko meseci pre isteka mandata zbog, kako je izjavio Tanjugu, prelaska na drugi posao.



- Učinilo mi se da je sada pravi trenutak za tako nešto jer se završavaju svi konkursi i ja svakako nisam želeo da obnavljam mandat. Novi direktor, ko god to bio, treba da dobije šansu da na vreme uđe u taj posao, da se dobro pripremi za sledeću grupu konkursa koja dolazi u septembru - objasnio je Jevtić.

Džoni Dep na snimanju u Beogradu foto: Pritnscreen/Facebook



On je naglasio da je razlog njegove ostavke čisto lične prirode i da je u pitanju poslovna odluka.

- Kada sam ja došao, bila su samo četiri konkursa, sada imamo 27. Za godinu i po dana Srbija je zaradili oko 50 miliona evra samo od stranih kompanija koje dolaze i snimaju filmove, i to je dobra osnova. Srbija je najvitalnija i najkreativnija kinematografija u regionu, država je to prepoznala i sada samo treba da se ide napred - zaključio je Jevtić.

