AMMAR MEŠIĆ ZAPUŠIO SVIMA USTA: Ja sam Srbin slavim Božić i Bajram! Baka i njeni roditelji su pravoslavci, a mi muslimani! Ne delimo ljude, ne pristajemo na to

Domaću publika privukla je vest koju je nedavno Kurir objavio, da je Ammar Mešić jedni glumac iz Srbije koji je dobio ulogu u najskupljoj i najgledanijoj seriji na svetu "Igra prestola".



Nakon što su ovu informaciju preneli mnogi mediji, oglasio se i Ammar zbog negativnih komentara i naslova "Srbin u 'Igri prestola'".



- Izašao je jutros još jedan tekst o meni u "Igri prestola", naslov: "Srbin u 'Igri prestola'" I otvorim komentare. Najčešći su: Kako Ammar pa Srbin? Mržnja, u nekim komentarima otvorena, u nekim zapakovana u mrziteljsku duhovitost.

To mrze oni koji misle da je Prijepolje u Crnoj Gori ili Bosni. Jer da je u Srbiji, valjda bi bilo Prepolje. Mrze oni koji ne znaju granice sopstvene zemlje, oni koji se boje Srbije svedene na "beogradski pašaluk" a da iz tog istog pašaluka nisu nikada izašli, niti pokušali da nauče nešto o svojoj zemlji, njenoj istoriji i kulturi. Oni koji misle da treba istrebiti one koji se drugačije zovu, imaju drugu veru i verovanja, one koji su od njih po bilo čemu različiti - piše Ammar.

On ističe da ponosno peva himnu Srbije "Bože pravde".



- Ja sam Srbin iz Prijepolja, koje je u Srbiji. Baka i njeni roditelji i rođaci su pravoslavci, a mi muslimani. Slavimo i Božić i Bajram, Uskrs i ramazan. Pa pobogu kako to da živimo normalno? Ne delimo ljude, ne pristajemo na to da nas dele. Razdvajamo ljude od neljudi, razlikujemo dobro od lošeg. Ne pljujemo po ulici, ne potkradamo komšije, ne kunemo, ne varamo, ne delimo, ne mrzimo. Plaćamo porez, pevamo himnu, borimo se da naša Srbija bude bolja, uređenija, lepša. I lepo nam je tako, sigurno lepše nego onima koji se bude i ležu sa mržnjom. Lepše nego onima koji misle da je mržnja dokaz ljubavi prema svojoj zemlji ili veri. Svima koji slave, srećan Đurđevdan i ramazan šerif mubarek olsun - zaključio je mladi glumac.



Mešić se pojavljuje u petoj sezoni "Igre prestola" i igra pripadnika grupe Vrapci. U čuvenoj sceni gađa kraljicu Sersei dok gola šeta ulicama Dubrovnika.

