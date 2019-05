SNIMA SE NASTAVAK VOJNE AKADEMIJE: Jelisaveta se udaje i u seriji!

Radio-televizija Srbije i Ministarstvo odbrane potpisali su ugovor o zajedničkoj realizaciji pete sezone popularne serije "Vojna akademija".



Prva klapa snimanja novih deset epizoda zakazana je za 14. maj, a u seriju se na velika vrata vraća Jelisaveta Orašanin u ulozi Roksande.

Poznata glumica je, kao vojni pilot na kraju treće sezone ranjena na zadatku, a kada je ugasila motor helikoptera, pala je u nesvest. Dečko joj je pritrčao u pomoć, a ubrzo je prevezena u bolnicu. Došla je sebi tek pošto joj je zaustavljeno krvarenje. Četvrtu sezoni nije snimala, ali u novim epizodama se vraćaju i ona i njen dečko, pukovnik Vasiljević, kog igra Miloš Timotijević. Prvobitno, pre devet godina, za ovu ulogu bio je viđen Vuk Kostić, tadašnji Jelisavetin dečko.

Scenaristi planiraju, kako saznajemo, da Jelisavetu, kao i životu, udaju u seriji, ali ne za Miloša Teodosića, već za njegovog imenjaka Timotijevića, odnosno Vasketa.



Režija je i ovog puta poverena iskusnom Dejanu Zečeviću. Emitovanje novih epizoda serije "Vojna akademija" očekuje se na proleće iduće godine.



- Serijom se promovišu pozitivne vrednosti pre svega, a to su vernost otadžbini, to je hrabrost, čovečnost, drugarstvo, solidarnost. Mislim da će ovaj serijal biti uzbudljiviji čak od prethodna četiri, jer ćemo videti u njemu dramatizaciju izvršenja nekih specijalnih vojničkih zadataka. Ovaj serijal će biti "uvojničeniji" od prethodnih, a to će biti samo dodatni kvalitet - izjavio je pukovnik Mihailo Zogović na potpisivanju ugovora s RTS.

Reditelj Dejan Zečević rekao je da se i u novih deset epizoda koje publiku očekuju ulaže veliki trud u svakom smislu.



- Veliki napor ulažemo u produkcionom, organizacionom i kreativnom planu da ova sezona bude posebna i ponudi neke nove atraktivnosti. Da sve one vrednosti o kojima smo govorili, koje su suštinske i najvažnije, ipak prate i neke trendove vezane za moderan televizijski izraz, jer ne želimo da se pojavimo kao retro projekat, već ćemo pružiti publici modernu sezonu, koja će imati vrlo atraktivne sekvence, koje će moći da pariraju modernim produkcionim težnjama i potrebama publike - najavio je Zečević.

U novim epizodama najviše pažnje biće posvećeno profesionalnim izazovima likova koje su gledaoci upoznali u prethodnim sezonama.



Scenaristi na mukama zbog Tamare Dragičević: Trudna i u seriji Najviše je scenario morao da bude promenjen zbog Tamara Dragičević, koja tumači lik Nadice. Glumica će snimati svoje scene u šestom mesecu trudnoće, pa će i u "Vojnoj akademiji" čekati dete kao i u stvarnom životu.

