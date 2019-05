OTAC JOJ JE SA 14 GODINA PREŽIVEO ZLOGLASNI NACISTIČKI LOGOR: Srpskoj glumici su odstranili dojku, a njena trudnoća je bila MEDICINSKO ČUDO! VOLJU ZA ŽIVOTOM NASLEDILA JE OD NJEGA!

Ivanu Žigon, ćerku glumca i reditelja Steve Žigona i glumice Jelene Žigon, život nije mazio. Njoj je 1997. odstranjena dojka nakon što joj je dijagnostikovana opaka bolest.

Posle svega ona je život slavila - igrom.

"Dvanaesti dan posle operacije igrala sam Nastasju Filipovnu u "Idiotu", na sceni Narodnog pozorišta. Tri sata sam plesala, glumila, smejala se, a u publici je sedeo i profesor koji me je operisao. I danas sam mu na svemu zahvalna. Zaljubljena sam u život. Tome me je tata naučio. On je preživeo logor Dahau i sa četrnaest godina shvatio koliko vrede zdravlje i sloboda. Nije priznavao bolest, niti je to meni dozvolio", rekla je Ivana jednom prilikom.

Iz braka sa bivšim mužem, nekadašnjim monahom Grigorijem Brkovićem, ima sina Stevu, kojeg je dobila u julu 2006, a koji je dobio ime po dedi.

Tu trudnoću su svi smatrali velikim čudom. Naime, Iako se plašila trudnoće zbog teške operacije, Ivana je bila uporna te je istrajala u želji da rodi sina. Nije htela da poslušala čak ni savete nekih lekara koji su joj govorili da neće moći da iznese trudnoću do kraja.

