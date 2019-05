ONA JE BOGATA SRPSKA NASLEDNICA, NA PREMIJERI SE POJAVILA U HALJINI OD 1.000 €! Milenin otac na računu ima MILIONE, a u vezi je sa 10 GODINA starijim GLUMCEM i evo zašto ne želi BRAK s njim

Glumica Milena Radulović ističe da je očekivala da će se pričati o njenoj ljubavi sa glumcem, pa otkrila da ju je upravo on naučio da bude uporna u karijeri.

"Očekivala sam da će mnogima biti zanimljivo da pišu o mojoj vezi sa Radovanom, tim pre što je on u zenitu karijere. Ako me je neko naučio koliko mora da se radi da bi se stiglo do cilja onda je to on. Perfekcionista je, kod njega nema uljuljkivanja u trenutnom uspehu već samo želja da se uči i ide dalje", rekla je glumica.

Sa druge strane, kada je u pitanju brak Milena ističe da još uvek ne razmišljaju u tom smeru.

"Dosta vremena provodimo zajedno i imamo niz zajedničkih interesovanja. O braku i deci još ne razmišljamo, biće vremena i za to", zaključila je ona.

Inače, ono što malo ko zna je da Milena dolazi iz izuzetno bogate porodice. Milena je zaintrigirala domaće medije kada se na premijeri "Balkanske međe" pojavila u skupocenoj haljini koja je vredna, kako pišu mediji, oko hiljadu evra. U pitanju je skupocena haljina stranog brenda koju mnoge mlade devojke u Srbiji ne mogu da priušte. Ona potiče iz veoma imućne porodice, te je njen otac veoma bogat i uticajan čovek koji na svom računu ima milione. O seksi scenama ove lepotice brujala je Srbija, a više njenih fotografija pogledajte u galeriji.

