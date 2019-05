DŽESI DŽEJ NAGLASILA DA IMA MALE GRUDI, A ONDA OTKRILA GREŠKU IZ MLADOSTI: Pevačica pokazala tetovažu koju krije 13 godina! (FOTO)

Pevačica Džesi Džej pokazala je fanovima svoju grešku iz mladosti, koja i dalje stoji na njenom telu.

Ona je priznala da uvek nosi pantalone sa dubokim strukom, a sve zbog toga što ima tetovažu sa pogrešnim stihovima njene pesme koju je istetovirala sa 18 godina.

"Da. Moja tetovaža kaže "Don't loose who you are in the blur of the stars". Da, to su reči moje pesme "Who you are". Da, to sam ja napisala. Da, pogrešno sam spelovala reči tetovaže. Da, tatu majstor mi nije skrenuo pažnju. Da, imala sam 18 godina. Da, i dalje ne znam razliku između "lose" i "loose". Da, to je razlog zbog kojeg nosim sve sa visokim strukom", napisala je pevačica, pa dodala:

"I, da, znam da imam male grudi. Ne gubite vreme govoreći mi to, kao da ih ne gledam svaki dan."

