NENAD HERAKOVIĆ ZA KURIR: Nisam ja na eksplicitnim snimcima koji su se širili Tviterom!

Glumac Nenad Heraković je izjavio za Kurir da se on ne nalazi na eksplicitnom snimku koji je nedavno kružio Tviterom.

Naime, on je objasnio da je u pitanju čovek koji jako podseća na njega, ali da to ipak nije on.

"Složio bih se da sličnost sa tom osobom postoji, što mogu da vam potvrde stariji članovi mojie porodice kojima sam, nažalost morao da objašnjavam da to nisam ja, te sam doživeo niz neprijatnosti. Nadam se da ova nenamerna greška neće poremeti moju karijeru", rekao je Heraković zaprepašćen sadržajem koji je procurio na društvenoj mreži, pa se ubrzo i proširio internetom. O ovom slučaju pokrenuta je policijska istraga.

foto: Printscreen Tviter

Kurir.rs / Foto: Printscreen

