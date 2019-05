PAZITE SPOJLERI! BEZUMLJE POSLEDNJEG RATA U IGRI PRESTOLA DOSTIGLO VRHUNAC! Fanovi predviđaju: Arja će ubiti Deneris?!

Do kraja jedne od najgledanijih serija svih vremena "Igre prestola" ostala je još samo jedna epizoda, a nakon jučerašnje, pete, niko nije ostao ravnodušan, a od junaka malo ko je živ.



Naime, iza nas je sigurno najkrvavija bitka do sada, u kojoj su život izgubili neki od likova koje smo pratili od prve epizode serije, poput Sersei i Džejmija Lanistera, Varisa, Sendora i Gregora Klegejna, Kibora, a takođe je ubijen i Juron Grejdžoj, ali i hiljade nedužnih žena, dece, starih.

foto: HBO promo

Nažalost, najvoljeniji lik Deneris dostigao je transformaciju u najomraženijeg protagonistu i, kakva su predviđanja mnogih i bila - ludilo porodice Targerijen dostiglo je maksimum.

Deneris se suočava sa tim da nikad neće biti voljena u narodu - da će uvek biti "strani osvajač", te joj smeta Džon, koji, iako ne želi krunu, ima podršku i naroda i dojučerašnjih Denerisinih savetnika.



Kad joj Džon, poslednja osoba koja ju je zaista volela, uskraćuje naklonost (u poslednjoj epizodi, kada stoje pored kamina, on, iako joj kaže da je voli, ipak ustukne pri poljupcu), ona se odlučuje za "strah": "Bolje da me se plaše nego da me vole."

foto: HBO promo

Kako fanovi po društvenim mrežama primećuju, Deneris tako postaje savršen prikaz Makijavelijevog "bolje da me se plaše nego da me mrze" iz dela "Vladalac", te je ona tako Makijavelijev savršen vladalac.

Kako su mnogi predvideli, a naročito Varis, koga Deneris i ubija zbog izdaje, na snagu stupa "ludilo" Targerjena. Poslednji u nizu vladar iz te dinastije, njen otac, poklekao je pod istim ludilom i hteo da spali grad - grad koji ona sad spaljuje! Dok stoji na zidinama Kraljeve Luke i gleda na Crvenu tvrđavu - simbol moći koji su izgradili njeni preci, koga kontroliše njena najveća protivnica Sersei, apsolutistički vladar i tiranin, i sama postaje takva.

Iako čuje zvona predaje, ona "puca", spaljuje nedužne, time postajući ista, ako ne i gora od Sersei - njen put od pozitivnog lika u seriji do apsolutnog negativca je gotov. Time otvara put Džonu da dobije motiv da sedne na presto (iako ga ne želi).

foto: HBO promo

Varis pre smrti podseća Džona da "svaki put kad se rodi Targarjen, bogovi bace novčić, a ceo svet zadrži dah".

"Mi još uvek ne znamo kako je pao njen novčić, ali znamo šta planira da uradi ", govori mu i nagoveštava da na Gvozdenom prestolu mora da sedi "ispravan vladar". On pre smrti i piše pisma u kome je istina o Džonu, te mnogi spekulišu da je on već smućkao Denerisin kraj.



Kako mnoge teorije fanova predviđaju, Arja će biti sredstvo njenog uništenja. Naime, u trećoj sezoni veštica Melisandra kaže Arji da će ugasiti braon, plave i zelene oči. Braon oči imao je Volder Frej, koga je ona prvo i ubila, plave je imao Noćni kralj, a zelene, smatraju fanovi, moraju biti Denerisine.

foto: HBO promo

Arja odustaje od ubijanja Sersei (koja u Džejmijevom zagrljaju skončava ispod tvrđave) i kreće da pomogne nedužnom narodu. Ulice Kraljeve Luke pune su mrtvih, spaljenih tela. Denerisin zmaj pali sve bez izuzetka.

foto: HBO promo

Bezumlje poslednjeg rata je na vrhuncu. Arja na ulici pronalazi majku i dete spaljene, skamenjene u večnom zagrljaju, seda na konja i preuzima stvar u svoje ruke - bar tako predviđaju fanovi, a nama ostaje da sačekamo još nedelju dana i pogledamo poslednjih 80 minuta priče iz Vesterosa.

foto: HBO promo

Kurir.rs / Mona Cukić / Foto: HBO

Kurir