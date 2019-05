MIŠA JANKETIĆ RADO JE LOMIO ČAŠE OD KRISTALA: Miroslav Ilić voleo je da se druži sa glumcem, a Toma Zdravković vodio ga je po KAFANAMA gde su DAME SUMNJIVOG MORALA!

Mihailo Miša Janketić, koji je preminuo pre dva dana u 80. godini, kao i mnoge njegove kolege uživao je u boemskom životu. Pored toga što je isticao da se družio sa Tomom Zdravkovićem, manje je poznato da je bio prijatelji i sa Miroslavom Ilićem. I dok ga je publika volela zbog uloga, prijatelji su ga obožavali zbog karaktera. Bio je intelektualac, gospodin i ljubitelj poezije koju je recitovao, a u kafani je voleo da razbije i poneku čašu.

Pre osam godina, Janketić je u emisiji "Balkanskom ulicom" iskreno pričao o anegdotama iz kafana i pijankama koje je u jednom trenutku prestao da posećuje.

- Dugo ne idem u kafane. U kafanama sam provodio mnogo vremena, to su bili moji najvažniji univerziteti. U ono vreme kad sam se družio s Miroslavom Ilićem, iako je on dosta mlađi od mene, krčmili smo mladost i stada po kafanama i prodavali konje i volove i voleli devojke iz grada, ja govorio poeziju... Najviše sam voleo da se po kafanama družim s Tomom Zdravkovićem - on je voleo mene da sluša kako recitujem ljubavnu poeziju, a ja njega kako peva - otkrio je glumac.

On se prisetio jednog događaja kada je putovao s pokojnim Tomom.



- Jednom smo nas dvojica putovali iz Aleksinca 48 časova. Vozio nas je Ivan Bekjarev, jer on ne pije i ne puši, a bili smo na otvaranju Doma kulture. Nismo prošli ni jednu jedinu kafanu, pa smo pred zoru nailazili i na one u kojima ima dama sumnjivog morala i šofera i svuda smo po tim kafanama bili, on je pevao, a ja recitovao. Rekao mi je: "Znaš, ti si jedna obična babaroga. Jer on kad bi nekog zavoleo, tako bi ga zvao - ispričao je Janketić u emisiji.

U razgovoru za Kurir Miroslav Ilić izrazio je žaljenje zbog odlaska prijatelja i velikog glumca, ali kaže da su se poslednji put videli pre pet-šest godina.



- Zbog prirode posla smo se dosta družili po kafanama. Nismo bili kućni prijatelji, ali smo provodili vreme zajedno i to su bila lepa vremena. Naše druženje je bilo paušalno, ali je svaki susret bio srdačan. Veoma sam poštovao Mišu, a ponosan sam na to što je i on poštovao moj rad. Naši susreti su bili čak i poučni, dosta mi je nekad značilo - priča sa setom pevač, ne želeći u ovom trenutku više da govori.



- Nije sada vreme da govorim o našem prijateljstvu i detaljima. Mogu samo da kažem: "Veliki Mišo, hvala ti puno" - poručio je Ilić na kraju.

Kurir/ Nevena Mijušković, foto: Damir Dervišagić

