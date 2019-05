OVAJ RIJALITI UČESNIK STIGAO JE ČAK DO EVROVIZIJE: Pojavio se sa krilima, a onda je otpevao ČUDESNE REČI! (VIDEO)

Roki je nekadašnji učesnik rijaliti formata, koji je svoju zemlju, Hrvatsku predstavljao na 64. Evroviziji održanoj u Tel Avivu u Izraelu.

Ono što je zanimljivo to je da je ovaj pevač otpevao numeru na engleskom jeziku, a onda je u jednom delu zapevao na maternjem jeziku.

foto: Pritnscreen

On je imao jako pimećen nastup, iza njega su bili anđeli, a on je sam poneo krila do kraja svog izvođenjea.

foto: Pritnscreen

Onda je otpevao emotivne reči koje su dotakle svakoga u Tel Avivu, pa poslao ljubav: "Svetu nisi dužan ti, jedino si čovek kada možeš voleti" i time završio svoj spektakularni nastup.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir