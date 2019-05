Švajcarska je na Evroviziju ove godine poslala energičnog predstavnika koji je već svojom pojavom podigao publiku na noge.

Naime, Luka Heni je izvodio plesne pokrete, a grupa ga je pratila u stopu uz numeru "She Got Me".

Ritam je mamio i zvao na igru, a verni pratioci muzičkog takmičenja su ovo odmah prepoznali i krenuli da đuskaju sa razigranim momkom.

A ova je ekipa koja je otišla na takmičenje sa osmehom.

