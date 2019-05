DANAS JE POZORIŠTE U CRNINI, OTIŠAO JE MIŠA: Prijatelji i kolege opraštaju se od glumačke legende! (KURIR TV)

Komemoracija Mihailu Miši Janketiću održala se u njegovom matičnom pozorištu Jugoslovenskom dramskom.

Da odaju počast bardu glumišta došao je ogroman broj glumaca i reditelja, stigli su Miodrag i Bojan Krivokapić, Dragan Petrović Pele, Branimir Brstina, Vida Ognjenović, Milica Mihailović, Duško Kovačević, Srđan Timarov, Tanasije Uzunović, Tanja Bošković, Egon Savin, Jagoš Marković i mnogi drugi...

foto: Printscreen YT

Podsetimo, Miša Janketić umro je 15. marta u 81. godini. Miša je iza sebe ostavio neutešnu suprugu Svjetlanu i decu, ćerke Milicu i Ivu i dva sina Marka i Radomira.

" Mihailo nije bio samo veliki glumac, bio je čovek ubeđenja koji se istinski radovao mladim generacijama i podržavao ih", kazala je direktorka Tamara Vučković Manojlović.

foto: Kurir

"Danas je pozorište u crnini. Otišao je Miša Janketić. I njega su sigurno iznenadile njegove poteškoće. To je bila uvreda časti za onu šamansku snagu kojom je u dva poteza mogao da razdrma celo gledalište. Mislili smo da će ga uloga u Kralju Betajnove spasti da će sve to oterati. Ali neće više Miša osluškivati iza scene i biti na njoj. Sve je prošlo", rekla je Vida Ognjenović i dodala:

"Bio je jedinstven. Nije bilo šablona, njegovo majstorstvo bilo ne gotovo nemoguće. Dva puta ga nisam ni prepoznala kada je igrao u predstavi. Potpuno je sve promenio. Bez obzira na svu krhkost profesiju uspeo je Miša da sačuva svoju ličnost. Zbogom stoliki glumče, zbogom moj nezamenljivi prijatelju. Danas ćemo sahraniti glumca koji je mogao da ima stotine i više od stotine (rekao bi mi on) lica i da sve budu jedinstvene..."

foto: Aleksandar Jovanović

Na platnu su se nizale Mišine maestralne uloge koje su i u ovom trenutku uspevale da nasmeju njegove najmilije. U svakoj svojoj roli Miša je bio obožavan.

"Mišo, drugovali smo 60 godina, znao je sve o meni. U neko beskrajno pozorište otišao je moj veliki prijatelj. Ovih dana ponovo uspostavljam bliskost s tobom. Divno je što si kao takav postajao na ovom svetu. Sećam se njegove prve pojave u predstavi "Naši sinovi" - videlo se odmah koliko će biti veliki. Fascinirao me je uvek njegov paralelan život taj prebogat scenski život, a onda porodica pa i njegova kuća, potok, njegov potok! Sve je mogao. Sve njegove priče bile su lepše od stvarnosti. Njegova Svjetlana bila je sidro puno razumevanja za sve. Njegova balerina, ljubav. Mislim da su Mira Stupica i Miša bili sjajni glumački par. Fini hedonizam - govorila je Branka i prisetila se mnogih anegdota kojima je nasmejala publiku, koja je sa suzama u očima aplaudirala Mišinoj prijateljici i koleginici Branki jer je na najlepši i pravi način predstavila Janketića. Dragi Mišo, vodiću ponekad u mislima dijaloge sa tobom i biću tužna jer neću imati s kim da podelim sećanja zbog kojih smo jedva zadržavali suzu u oku. Sizif se možda istrošio ali dragulji ostaju", rekla je Branka Petrić.

foto: Damir Dervišagić

"Bio je velikan, gospodstven, inteligentan, lep... Bio je vojskovođa glumački. Od kog je materijala bio kad je mogao to sve da iznese? Bez roditelja, sa traumama, samo je on znao... Hvala ti što si me naučio da je ovo stvaranje vojska koja bez discipline i rada ne može. Hvala ti što si mi govorio šta si radio svaki dan. Neprimetno i diskretno je pomagao svima. Skromno i nevidljivo. A ja se nisam setio da kažem hvala Mišo. Stid me je i sada. Nikad nije rekao ništa zlobno, trivijalno, a imao je stav o svemu. Hvala mu. Ceo njegov život je bio podvig iz koga nam ostaje da učimo kako bi znali kako za dalje. Nije imao roditelje ali je svima bio roditelj. Horacije je rekao: "Ostalo je ćutanje", a ja danas kažem: "Ostalo je divljenje"! Svaka ti čast i hvala", rekao je Jagoš Marković.

foto: Vladimir Šporčić

"Miša je bio vojnik svoje profesije. Nema ništa bez borbe, nema plakanja ni lamenta nad sobom. Igrao je strogo, uz veliki šarm kojim je otapao strah. Miša je bio diskretno ponosan na svog Marka koji ga je nasledio i na celu svoju porodicu. Hvala ti dragi prijatelju bio si glumac oduvek i glumac za sva vremena, a svet je bio na trenutak bolji uz tebe", rekao je Duško Kovačević.

Kurir.rs, Foto: Luka Šarac

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir