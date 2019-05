PUTUJ VITEŽE, POZDRAVI TEŠKAŠE, NJIMA IDEŠ... Vojin Ćetković izazivao buru emocija, ovako se oprostio od Miše Janketića!

Komemoracija Mihailu Miši Janketiću održana je u njegovom matičnom pozorištu Jugoslovenskom dramskom.

Vojin Ćetković održao jedan od najemotivnijih govora i oprostio se od kolege koji je preminuo 15. maja u 81. godini.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

- Dragi moj Mišo, pišem ti ovo pismo u nadi da me nećeš prekidati ako budem patetičan. Želim da ti se zahvalim za svaki minut koji smo proveli sa sceni, setu i u bifeu. Rećiću ti, makar ispao i neka strina, da te volim i da mi mnogo značiš. Hvala ti što si me pustio da setim u fotelji naspram tvoje. Hvala ti na surovoj iskrenosti. Hvala ti što me nisi bio sam otac, već i prijatelj - rekao je glumac.



Vojin se prisetio kako je upoznao starijeg kolegu.

- Hvala ti što si nama studentima poslao lozu u Stupici i pozvao nas za svoj sto. Ti si jedini veliki glumac koji je dolazio da gleda klince da bi učio od njih. Mi smo uvek hteli da budemo deo tvog plemena.

foto: Pritnscreen



Glumac je otkrio šta mu je o kolegi govorio Dragan Nikolić.

- Gaga mi je u poverenju rekao šapatom: "Miša je vitez". I jesi Janketiću ljuti se koliko hoćeš. Putuj viteže, pozdravi tvoje teškaše. Videćemo se prijatelju ako budem zaslužio - rekao je Ćetković i rasplakao celu salu.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs, Foto: Kurir

