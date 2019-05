UDOVICA BATE ŽIVOJINOVIĆA 3 GODINE U TIŠINI PATI ZA SVOJIM VALTEROM! OVO JE NJENA VELIKA ISPOVET: Boli me što naš sin Miljko i dalje ne može na OČEV GROB!

Legenda jugoslovenskog glumišta Velimir Bata Živojinović, neponovljivi Valter, napustio nas je pre tri godine, a njegova supruga Lula i dalje je neutešna zbog njegovog odlaska.

Od Srbije pa do daleke Kine svi ga pamte po njegovom šarmu, harizmi i neponovljivom talentu, ali ipak najviše nedostaje njegovoj porodici, ženi Luli, ćerki Jeleni, unucima i sinu Miljku.

"Nikako ne mogu i verovatno nikada neću moći da se pomirim sa tim da nema mog Bate. Filmovi koje svakodnevno gledam mi podržavaju tu iluziju i često se osvrnem očekujući njegov blag glas i nežan dodir. Srećom, sada su mi ćerka i neki od unuka tu, pa vreme lakše prođe u svakodnevnim obavezama i razgovorima. Ali, prazninu koju je Bata ostavio svojim odlaskom ništa ne može da nadomesti. Verovatno, kao i svi oni koji su izgubili svoje najdraže, trudim se da živim dan za danom, bez nekog dalekog gledanja u budućnost", započinje razgovor Batina udovica Lula.

Njegova supruga ga je najbolje poznavala i znala je šta Bata misli i oseća. Ona je provela glumčeve poslednje dane uz njega, te otkrila da ostaje i dalje bol što Bati nije mogla da se ispuni poslednja želja - da zagrli svog sina.

"O tome smo puno pričali do sada, to je opšte poznata stvar i tu se ništa nije promenilo. Najveća želja mu je bila da se svi opet zajedno okupimo, da može opet da zagrli svog sina Miljka. To se, nažalost, nije desilo i jedan pošten i častan čovek je otišao sa neizrečivim bolom. Nečija osveta pobedila je humanost, u ovom slučaju zlo je pobedilo dobro. Bata to nije zaslužio", kaže Lula i osvrće se na to po čemu će uvek pamtiti svog supruga:

"Optimizam, pozitivno razmišljanje, stalna vera u uspeh... Bata nikad nije priznavao poraz. Do kraja svog života ostao je veseo i ostavio nam je u sećanje samo lepe stvari. Uvek ćemo nositi njegovu nežnost i pažnju, a to nije malo."



Na pomenu, koji će biti održan sutra, na njihovu veliku žalost ponovo neće biti okupljena cela porodica.

"Miljko i dalje ne može da dođe u Srbiju iako su svi optuženi u njegovom slučaju oslobođeni. Samo on još uvek nije slobodan! Da li je to slučajnost? Od oslobađajuće presude je prošlo tačno godinu dana i sada je svima jasno da mu pojedinci ne dozvoljavaju da se nikada više ne vrati u svoju domovinu. Zato će i ovaj, treći po redu pomen, proći bez naše glave porodice, bez najstarijeg muškarca. Sa mnom će biti ćerka Jelena, unuci i nekoliko prijatelja, kao što je red", rekla nam je Lula.

Na kraju je Lula priznala da su i ona i cela porodica ponosni na to što su imali takvog čoveka pored sebe.

"Jelena se vratila pre četiri meseca i živi sa mnom u Beogradu. Godišnjica Batine smrti je za našu porodicu postao momenat kada se u našim srcima snažno zagrle tuga i ponos. To je neka čudna mešavina osećanja na koju se vremenom navikavamo. Tada se pred životom i sudbinom osećamo ponizni i skrušeni, ali i izuzetno ponosni što smo imali takvu ličnost u svojoj blizini, uz koju smo živeli i sazrevali. Imali smo neverovatnu sreću da je izabrao za svoj poziv jednu od najupečatljivijih umetnosti kroz koju skoro svakodnevno možemo da mu se vraćamo i evociramo uspomene. To je istovremeno velika čast ali i obaveza da se svi zajedno trudimo da budemo što bolji i dostojniji njegovog imena", zaključila je Lula.

