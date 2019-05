HODAMO PO DNU OKEANA CIVILIZACIJSKOG SMEĆA! Rediteljka Ljiljana Todorović pred premijeru: Mi se bavimo agonijom pojedinca!

Dramski komad "Getsimanski vrt" britanskog pisca Dejvida Hera, a u režiji Ljiljane Todorović, premijerno će biti izveden večeras u Ateljeu 212.



Ova politička drama bavi se problemima zataškavanja privatnih skandala porodice ministarke unutrašnjih poslova, a koja je svojim delovanjem poznata kao predstavnica rigidnih svetonazora zapadnoevropskog konzervativizma i politike proterivanja migranata iz Velike Britanije. Stroga dijaloška struktura drame gradi spor i temeljan mehanizam pregovora, dogovora i trgovine informacijama u svetu politike, privatnih intriga i krize odnosa i vrednosnih sistema, kao i temeljnu raspravu o ceni uspeha u savremenom društvu.

foto: Boško Đorđević

"Stalna je ta borba u nama između onoga što želimo i razuma. Mi se ovde bavimo agonijom pojedinca, a onda i celog društva u savremenom trenutku u nastojanju da preživi u svetu u kome su se vrednosti okrenule naopačke i zbog čega dolazi do grotesknih situacija, a čiji smo svedoci svakodnevno. Strašno je što je naša neminovnost za preživljavanje postalo prihvatanje nečega što ne želimo. Mislim da nam voda nije do ušiju, kako kažu, već da je odavno pretekla i da sada hodamo po dnu okeana u ovom civilizacijskom smeću, dok pored nas, ne malobrojni, plivaju", objašnjava rediteljka i postavlja pitanje da li smo došli do momenta kada je prilagođavanje nužda za opstanak čak i kada nam se čitavo biće tome protivi.

foto: Dragana Udovicic

"Pojedinac koji odbije da se prilagodi - gotov je, ali podjednako kao i onaj koji pokušava. Osećanje koje je prisutno jeste neprijatnost. Meni je neprijatno i mene je stid zbog drugih, mladi bi rekli - transfer blama".



Branko Bane Vidaković tumači, kako on sam kaže, "šarmantnu ajkulu koja pliva ispod površine, koja se ne vidi, ali koja vuče konce i zato je vrlo opasna".

"Treba se čuvati tih. Danas ne vladaju obrazovani, već oni koji su dovoljno krvoločni", kaže glumac.



Marta Bjelica kaže da je potrebno neke stvari videti transparentno na sceni.

"Pitamo se ko su ti ljudi koji upravljaju našim životima i sve deluje toliko jednostavno, banalno i očigledno da zapravo teško u to poverujete. U to da neko može da odlučuje o vašim životima na nekom piću ili kafi. Nešto što jeste deo naše svakodnevice zanimljivo je videti na sceni jer je ubitačnije", kaže glumica.

Jelena Đokić pak tumači ulogu umetnice koja predstavlja suprotan svet od političkog.

"Novac je postao razlog i svrha. Ipak, kroz ovaj lik sam osetila to zrno nade koju umetnost daje, a to je ta isceliteljska moć pojedinca, a onda i čitavog čovečanstva. U tome je naš smisao".

foto: Boško Đorđević

U predstavi igraju i Slaven Došlo, Jovana Gavrilović, Petar Benčina, Vladislav Mihailović, Dara Džokić i Branislav Trifunović.

Kurir.rs / Mona Cukić / Foto: Boško Đorđević

