SPALA JE NA 40 KG, UMALO I OD ŽIVOTA DA ODUSTANE! 2 PUTA BILA JE U KOMI! Na operaciju promene pola otišla je zahvaljujući svojoj majci: Posle 19 godina ŽIVI ZA SVE PARE! (FOTO)

Nikolina Kovačević do pre godinu dana živela je kao Njegoš i niko nije mogao ni da posumnja šta se u njoj lomi. Ona je, kako kaže, uspešno glumila život ali velika tuga nije je napuštala. Ova transrodna osoba i kao mala volela je haljine, mislila je da je devojčica, a njeno okruženje živelo je u uverenju da je to samo faza i da će proći.

"Imam 20 godina i osećam se jako staro. To je zato što sam 19 godina živela kako nisam želela. On me je krio 19 godina. Samo povremeno sam izlazila u svet, iako on nije imao ništa protiv. Suštinski, 19 godina sam se krila. On se 19 godina trudio da stekne ljude koji će da je zavoleti i koji će da nastaviti da je vole, jer su njega zavoleli kao ljudsko biće, pa će i nju. 19 godina se on trudio i 19 godina sam ja to želela. Kada smo ostajali sami, sve je bilo divno, iako je on znao da ne treba da je pušta napolje", pričala je Nikolina u jednoj emisiji, koja je zbog sopstvene bezbednosti čitavo svoje školovanje bila Njegoš.

"19 godina, on je svu svoju energiju i ceo svoj fokus orijentisao samo na to da me sakrije od svih. To je izazivalo strašan umor. Bilo je jako naporno. Sve je funkcionisalo preko dana, ali kad bismo nas dvoje ostajali sami, to je bila tuga. Mada je tuga mala reč za to osećanje."

"U stvari tuga je bila velika, a i ja i on smo bili mali da se sa njom nosimo. Zato je i došlo do pokušaja samoubistva. On je pokušao da se ubije, ne ona, ona je puna života. I danas ga volim. On više ne postoji, ali živi u mom srcu. Ustvari, ja postojim godinu dana."

Kod kuće, majka Svetlana Stević joj je dozvoljavala da bude Nikolina, a ona je stalno na Guglu izučavala termin – promena pola, da vidi da li je to uopšte moguće.

U školi, devojčice su jurile Njegoša, zaljubljivale se, želele da budu u njegovom društvu, a on je, jer ima ženu u sebi, tačno znao šta treba da im kaže i kako da ih fascinira.

Ipak, Nikolina u njemu je vremenom jačala a Njegošu bi bival osve teže da se opusti i odglumi. Depresivna stanja umalo ga nisu koštala života. Imao je period da samo sedi i gleda u jednu tačku, spao je na 40 kilograma... u sedmom razredu je pokušao da se ubije lekovima i majka ga je pronašla u nesvesti. Drugi put, takođe lekovi i pokušaj da preseče vene. Neposredno pred 18-ti rođendan, treći put pokušava da izvrši samoubistvo.

Taj pokušaj je mogao da bude fatalan. Bio je dva dana u komi.

"Ti si, u stvari, devojčica?" pokušala je majka da "izvuče" iz njega istinu posle svih strahota, a u tome je i uspela.

Tom prilikom su, kaže, oboje bili u suzama.

"Pa šta?! Zar zbog toga da dižeš ruku na sebe? Kad završiš školu, idemo sve da završimo" - kako je i bilo.

Zahvaljujući njoj već godinu dana živi život punim plućima kao Nikolina.

Porodica je ,zajedno sa ostatkom okoline, polako ali sigurno počela da ga prihvata. Zbog svoje majke, kako je istakla pred milionski auditorijumom, oseća se kao prava princeza svoje bajke. Njegoša se, kaže, ne stidi, smatra ga bratom, a ukoliko jednoga dana bude imala sina - nazvaće ga baš tim imenom.

