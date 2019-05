MLADI GLUMAC POSTAVIO POSLEDNJI STATUS NA FEJSBUKU: Rečeno mi je da više NEMA OPCIJA, a ovo je moj način da se OPROSTIM! (FOTO)

Mladi 33- godišnji glumac iz Velike Britanije, Majkl Slegs, postavio je oproštajni status na Fejsbuku jer se već dugo bori sa bolešću, a sada su mu lekari rekli da mu nema spasa i da je pitanje dana kada će umreti.

"Zdravo prijatelji. Kao što mnogi od vas verovatno već znaju, poslednjih par meseci sam mnogo vremena proveo u bolnici. Ovaj, poslednji put, rečeno mi je da više nema opcija i poslat sam kući na palijativnu negu kako bih makar ostatak života proveo kod kuće. Nije mi dat nikakav rok, ali do pogoršanja je došlo poprilično brzo. Mnogo spavam i pre neki dan sam jedva izbegao komu slučajnim predoziranjem morfijumom.", napisao je Majkl.

"Bilo kako bilo, kao što i sami pretpostavljate, svakako se nisam nadao ovakvom scenariju i moja porodica prolazi kroz veoma težak i tužan period. Želeo sam samo da vam poručim da volim svakog ko u ovom trenutku čita ovaj moj status, svi ste neverovatni, ljubazni i brižni i svako od vas me je dotakao na neki način. Žao mi je ako vam je ovaj moj status previše patetičan, ali svako ima pravo da se oprosti na način na koji želi, pa me istrpite. Ako se pitate zašto ne zvučim prestrašeno...U početku jesam bio, ali kao i uvek u vreme krize okrenuo sam se bogu i svojoj hrišćanskoj veri. Svakodnevno sam čitao Bibliju i to mi je promenilo način razmišljanja", poručio je on.

Kurir.rs/Foto: Printskrin

Kurir