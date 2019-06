MILOŠ BIKOVIĆ ZA KURIR! IZBEGNIMO RAT, ALI NE DAJMO KOSOVO! Ne moramo da budemo složni, ali moramo biti solidarni u zastupanju interesa SRBIJE!

Miloš Biković trenutno snima nastavak filma "Južni vetar", i to kao istoimenu TV seriju, koja će se naredne godine emitovati na Radio-televiziji Srbije. Godina 2019. u njegovoj biografiji ostaće ubeležena zlatnim slovima zbog premijere ratnog spektakla "Balkanska međa".

U intervjuu nedelje za Kurir, najuspešniji srpski glumac u svetu, kojeg je za doprinos razvoju kulture odlikovao ruski predsednik Vladimir Putin, govori o kulturi, ali odgovara i na pitanja iz politike.

Mesec dana već snimate nastavak "Južnog vetra". Šta je bilo presudno da prihvatite ulogu u prvom delu, te da igrate bez honorara?



"Dopali su mi se i projekat i uloga. Verujem u to da, kad ideš malo težim putem, to je ispravan put. Naša kinematografija se i dalje nalazi u teškom položaju. Uradio sam to i zbog sebe. Kada se čovek da u potpunosti i u nešto veruje, onda to prepozna i publika. Nisam ulogu Petra Maraša igrao zbog honorara, nego iz ljubavi prema svojoj profesiji. Svaki glumac će vam isto odgovoriti."

Film "Južni vetar" umalo nije snimljen, što je nedavno i otkriveno. Da li biste komentarisali slučaj Šušljik?



"Ne bih komentarisao, jer nemam dovoljno informacija o tome."

Snimali ste deo scena u Zabeli. O čemu glumac razmišlja kad se nađe sam među četiri zida tamnice?



"Kad se nađete u Zabeli, shvatite da su vaše predstave o zatvorima iz filmova i novina pogrešne. Mislim da je Zabela mesto gde bi trebalo voditi mlade ljude, delinkvente i ekskurzije da vide kako izgleda život u zatvoru, pre nego što bude kasno. Za mene je ovo snimanje bilo iskustvo koje ću pamtiti do kraja života."

Šta smo dobili time što je napokon izglasana doživotna kazna za zločine nad decom?



"Zakon koji je tako strog ima jednu preventivnu meru i mislim da je to njegov najveći plus. Svaka vrsta zaoštravanja kaznene politike nas vodi ka jednom totalitarnom društvu. Međutim, nisam ja kompetentna osoba da dam sud. Zločin nad decom je nešto najgore što može da se desi. Deca su nevina i nezaštićena, a od mene na ovu temu ima sigurno mnogo boljih sagovornika."

Smeta li vam što su vam zalepili epitet da ste čovek ove vlasti zato što se u dokumentarcu pojavljujete s Aleksandrom Vučićem?



"Podrška predsedniku u Rusiji, gde ja imam uticaja, ispravna je stvar. Poštujem instituciju predsednika, a time i Srbiju. Treba razlikovati režim od Srbije. Ne može se bojkotovati Srbija ako vam se ne dopada ko je trenutno na vlasti. Kultura, politika i diplomatija su srodne grane koje stvaraju veze među narodima i smatram da je moja odluka da se nađem s predsednikom ispred kamera ispravna jer ja na taj način poštujem svoju zemlju i njene institucije. Ne bavim se politikom, a posebno ne dnevnom politikom i politikanstvom."

Koja vam je politička opcija najbliža?

"Ne podržavam nikad određenu opciju, već neki konkretan projekat. Meni je najvažnije da se radi u interesu Srbije, bilo da je reč o liberalnoj ili konzervativnoj, levoj ili desnoj političkoj opciji, na vlasti ili u opoziciji."

Šta mislite o kolegama glumcima koji su u politici?



"Svako ima pravo da se bavi politikom, ali ima pravo i da se ne izjašnjava. Kolege u politici poštujem zbog njihovog glumačkog rada. I imaće od mene podršku za sve ideje koje Srbiji donose dobro bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripadaju."

Podigla se velika prašina u vezi s filmom "Balkanska međa". Da li ste iznenađeni?



"Nisam iznenađen. 'Balkanska međa' prvi je film koji nas ne prikazuje kao zločince. Srbiji je bio potreban jedan takav film, što je pokazala njegova gledanost. Mislim da je taj film ukazao na jedan pravac."

Da li je Kosovo danas pitanje svih pitanja u Srbiji? Moramo li ga se odreći?



"Mislim da moramo naći rešenje kosovskog pitanja kroz model da izbegnemo sukobe i rat, ali ne smemo se Kosova odreći, jer ako to uradimo, ono će biti zauvek izgubljeno. Može da bude okupirano, i privremeno izgubljeno, ali mi ne smemo i ne možemo da ga se odreknemo."

Šta biste vi uradili?

"Ne znam šta se sve dešava dole, pa mi je teško da odgovorim na ovo pitanje. Siguran sam da nije lako onome ko mora da reši pitanje Kosova. Da li ono mora da se reši odmah, veoma je važno pitanje. Ne znam ni kakve su posledice zamrzavanja dijaloga. Drago mi je što ne moram sve to da znam i da budem taj ko donosi odluku. Mislim da je referendum za Kosovo dobro rešenje. Ovo je težak trenutak. Ne moramo da budemo složni u vezi s Kosovom, ali moramo biti solidarni u zastupanju interesa Srbije."

Treba li crkva da se meša u politiku i pita u vezi s Kosovom?



"Crkva ne treba da se meša u politiku, ali treba da izrazi svoj stav. On mora da se uvaži i da se uzme u razmatranje kad se donose političke odluke. Crkva ima viševekovno iskustvo. Preživela je sve partije i države, a opstala je i kad nismo imali državu. Ima jedinstveno iskustvo i smatram da su nedopustivi napadi na crkvu."

O Putinu: Veliki državnik i čovek

Kakav je Putin ostavio utisak na vas?

"Putin je na mene ostavio utisak jednog velikog državnika. I čoveka koji ima duhovnu vertikalu."

Da li je Rusija jedini prijatelj Srbije? "Ne bih rekao da je jedini. Srbija ima mnogo prijatelja. Mogli bismo te odnose da razvijamo i negujemo kroz kulturu i kinematografiju. Trebalo bi prijatelje umnožiti. A najvažnije je podsetiti neke da smo prijatelji, jer su to izgleda zaboravili."

