IRFAN MENSUR I SRNA LANGO SU MU RODITELJI, A ON VAS JE ODUŠEVIO U SERIJI: Pavle progovorio o podršci roditelja i želji da se sa njima nađe u istom KADRU!

Pavle Mensur je student druge godine glume na Fakultetu dramskih umetnosti, a gledamo ga u seriji "Pogrešan čovek" zbog koje mnogima već sad postaje miljenik.

Mladi glumac je prokomentarisao mogućnost da ga u na malim ekranima gledamo zajedno sa roditeljima.

"Mislim da bi to bilo uživanje. Na jednom studentskom filmu prvi put smo Irfan i ja igrali zajedno. Igraćemo i u seriji “Grupu”, kao i filmu “Zašto”, ali ne u istom kadru. Kada su me pitali da igramo zajedno, da budemo i na filmu sin i tata, rekao sam da je to prerano. Svi me spajaju sa Srnom i Irfanom, što je logično, ali ja pokušavam da se izvučem i da pokažem što mogu bez njih", kaže Pavle Mensur.

Na pitanje ko od roditelja mu upućuje više kritika, rekao je:

"Ne znam. Podjenako i Srna i Irfan. Ali nisu teški na rečima. Podržavaju me. Ponosni su na mene kako se u svemu snalazim."

Pavle kaže da oseti težinu odgovornosti koju snosi zbog svojih ostvarenih roditelja.

"Pečat roditelja će me pratiti celog života. Ne smeta mi. Ja sam ponosan na to, ali isto tako želim da budem sam odgovoran za to što radim", istakao je mladi glumac.

