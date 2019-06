NAJPOŽELJNIJI ROBIJAŠ NA SVETU MOŽE DA SE OPROSTI OD MILIONA BOGATE NASLEDNICE: Uradio je nešto neoprostivo SVOM SINU i ovakvu KAZNU ni u ZATVORU nije OSETIO

Prijatelji bogate naslednice Kloi Grin tvrde da je njena veza sa Džeremijem Miksom, poznatijim kao najseksi robijaš na svetu, definitivno gotov. Britanski list tvrdi da je kap koja je prelila čašu bio prvi rođendan njihovog sina Džejdana kojem Miks navodno nije prisustvovao.

"Dejli mejl" navodi da se na snimcima sa rođendanske proslave koje su na Instagramu objavili Kloini prijatelji Miks ne vidi, već samo mama kako uživa sa sinom. Isti izvor navodi da je tate na snimku nema, jer je u to vreme bio na drugom kraju sveta - u Los Anđelesu.

Miks se nije oglašavao direktno o ovim navodima, ali je na svom Instagram profilu objavio post jedne prijateljice koja tvrdi da je bila na pomenutom rođendanu u Monaku i da je bivši robijaš bio prisutan, prenosi "Dejli mejl"

"Tako sam umorna od čitanja negativnih priča o Džeremiju i Kloi. Priče koje mediji objavljuju su apsolutno smeće. Džeremi je bio na Džejdanovom rođendanu. Znam to, jer je moj sin bio tamo. Džeremi ima snimanje sa drugim modelom i to znači da vara Kloi? To je posao! Modeli poziraju sa drugim modelima! Oni su plaćeni za to! Odakle "Dejli mejl" dobija informacije? Tužno je da moraju da izmisle priče o ljudima i još tužnije da ljudi veruju u to smeće. Za zapisnik: Kloi je jedna od najlepših ljudi i iznutra i spolja. Blagosloveni su da imaju jedni drugo", napisala je ona.

Kloi se povodom svega nije oglašavala, što ostavlja prostor za sumnju.

Kurir.rs/Foto: Profimedia

