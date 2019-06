GITARIJADA BEZ STRANIH ZVEZDA: Đorđe David umesto Vajtsnejka!

Britanska grupa Vajtsnejk ipak neće nastupiti na 53. Gitarijadi u Zaječaru kao što je najavljivano jer grad za to nema dovoljno finansijskih sredstava. Kao adekvatnu zamenu za popularni hard-rok bend organizatori su odlučili da dovedu Đorđa Davida.

Prema rečima gradonačelnika Zaječara Boška Ničića, festival funkcioniše po principu "koliko para - toliko muzike". On kaže da je najava nastupa Vajsnejka proizvod privatnog dogovora Makse Ćatovića, bivšeg producenta ovog događaja, sa grupom iz Engleske.

- On je s njima napravio privatni aranžman. Nama je bilo drago do onog trenutka dok nismo saznali koliki je iznos koji se traži za njihovo učešće. Mi taj novac ne da nemamo, nego nam na pamet ne pada da toliko damo. Cena samog nastupa iznosi oko 25 miliona dinara, računajući PDV i produkciju koja mora to da prati, a tu spada bina odgovarajućih dimenzija, specijalni efekti i slično. Ukupan iznos prelazi brojku od 32 miliona dinara. Mi taj novac kao grad nemamo, a i da ga imamo, ne bi bilo normalno da ga damo - kaže Ničić, koji je predsednik organizacionog odbora Gitarijade.

On dodaje da je Zaječar za ovogodišnji festival, koji se održava od 27. do 29. juna, izdvojio 19,5 miliona dinara. Ministarstvo turizma dalo je oko četiri miliona dinara, Ministarstvo kulture oko dva miliona, dok se od sponzora očekuje između šest i osam miliona dinara. Na Gitarijadi neće biti stranih izvođača, a umesto Vajtsnejka nastupiće roker i član žirija "Zvezda Granda" Đorđe David, kao i Riblja čorba, Atomsko sklonište, Van Gog, S. A. R. S. i Goblini.

- Mi ćemo za mnogo manje novca napraviti Gitarijadu na kojoj će biti vrlo eminentni rok sastavi sa prostora nekadašnje SFRJ, odnosno od Vardara do Triglava, i mislim da publika neće biti nimalo oštećena. I ja bih lično voleo, verovatno i mnogi ljudi, da su "bele zmije" došle, međutim, biće prilike. Prošle godine su nastupali Bili Ajdol, grupa Kalt. Nadam se da ćemo od naredne godine uspeti da vratimo i strane izvođače na Gitarijadu - kaže Ničić.

Ipak, vatreni fanovi hard-rok grupe imaće priliku da ih slušaju uživo, ali u srpskoj prestonici. Vajtsnejk će nastupiti 27. juna u okviru svetske turneje "Flesh & Blood" na stadionu Tašmajdan. Ničić smatra da ih njihov koncert koji se održava kada i prvo veče Gitarijade neće oštetiti.

- Oni koji vole Gitarijadu doći će u Zaječar, oni koji žele da slušaju Vajtsnejk otići će u Beograd, pa će možda posle doći kod nas. Ponovo će sve biti besplatno, biće dobar provod - rekao je gradonačelnik.



Izvođači

53. Zaječarska gitarijada

27. jun

Đorđe David

S. A. R. S

Vlatko Stefanovski

28. jun

Goblini

Alen Islamović

Riblja čorba

29. jun

Atomsko sklonište

Van Gogh

Električni orgazam

Brojke

19,5 miliona dinara je Zaječar izdvojio za Gitarijadu

14 miliona dinara je grad dobio od ministarstava i sponzora

32 miliona dinara je potrebno za nastup Vajtsnejka na festivalu

53 godine se održava Gitarijada u Zaječaru

