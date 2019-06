GLUMICA RODILA ĆERKU SA 54 GODINE 15 GODINA MLAĐEM KOJI JOJ JE 5. MUŽ: Briga me što me KRITIKUJU, bolje sam nego ikada! (FOTO)

Glumica Briget Nilson je šokirala svet kada je sa 54 godine rodila ćerku svom izabraniku Matiju Desiju kog je upoznala pre 15 godina dok je radio kao konobar na Malti, a ona boravila u luksuznom hotelu gde je Mati bio zaposlen.

foto: Profimedia

"Imala sam skoro 40 kada sam ga upoznala, a on 25. Shvatila sam da ga volim kao što nikad nikog nisam volela i da ću želeti dete sa njim", rekla je ona nedavno.

Dete su bezuspešno pokušavali da dobiju 11 godina i gotovo su izgubili nadu, a onda je došla malena Frida.

foto: Profimedia

"Jedanaest godina je baš dug period. Ne bih to poželela ni najgorem neprijatelju. Taj put je naporan i nije za svakoga. Skup je, mentalno iscrpljujuć i vrlo često upropasti vezu jer se nizaju razočaranje za razočaranjem. Mi smo Fridu dočekali kao čudo i blagoslov i i dalje ne možemo da joj se načudimo", objasnila je Brigit.

Briget je pre Matija imala 4 bivša supruga iza sebe, a iz prethodnih brakova ima 4 odrasla sina. Frida je prva devojčica, koju je Briget donela na svet.

"Ima i onih koji me pitaju kako me nije sramota da rađam, da tom detetu mogu da budem baba, da ću umreti i pre nego što dete poraste i slično. Mislim da niko nema prava da me kritikuje. Ja znam šta mogu da ponudim Fridi, a nudim joj mnogo toga jer sam u ovom trenutku u boljoj životnoj poziciji nego ikad ranije", zaključila je.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir