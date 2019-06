BIO SAM GLADAN! NISAM IMAO NI ZA KAŠIKU: Andrija Milošević je odrastao u TEŠKIM USLOVIMA, živeo u ovoj SMRDLJIVOJ sobi, njima je VEČNO zahvalan! Ovako danas živi od GLUME! (VIDEO)

Glumac Andrija Milošević ne krije da su njegovi počeci bili izuzetno teški, kao i da se snalazio na sve moguće načine kako bi zaradio novac.

Počeo je glumom da se bavi sa 17 godina, i iz rodnog Nikšića uputio se na studije na Cetinje, gde je u studentskom domu u, kako je znao da kaže, "najsmrdljivijoj sobi" celog doma proveo najlepše dane svoje mladosti. Nakon toga se zaputio u Beograd, a svojevremeno je prodavao novine kako bi zaradio.

"Tako je, i nije me bilo sramota da to radim. Znao sam da je taj novac koji sam zaradio mnogo pošteniji nego da sam ga stekao na drugi način. Trudim se da pomognem mladim glumcima. Nemam tu vrstu sujete, volim mlade i talentovane ljude. Lično sam to doživljavao od nekih divnih ljudi u mom životu koji su mi takođe pomogli - Milan Karadžić, Jagoš Marković, Boro Stjepanović, Svetozar Cvetković, koji me je pozvao da dođem u Atelje. Tada sam dobio ospice od sreće kada me je pozvao da radim predstavu - rekao je Andrija.

On je ispričao i da mu je pozorište iznajmilo stan, kako bi mogao da živi u Beogradu u normalnim uslovima.

"Tačno, divni ljudi su mi iznajmili stan u Maršala Birjuzova i kupili su mi kašike, tanjire, sve ono što treba za domaćinstvo tada jer nisam mogao sebi da priuštim. Beskrajno sam im zahvalan i dan-danas".

Andrija je priznao da je ne tako mali broj puta u životu bio gladan.

"Bio sam izrazito gladan i to mi je mnogo pomoglo u životu. Zahvaljujući tim situacijama danas mnogo znam bolje da cenim određene stvari u životu. Hrana usporava mozak", naveo je on u svom stilu.

"Jedan od najtežih trenutaka bila mi je mamina dijaliza i posle je imala transplantaciju bubrega. To je meni lično bio jedan od najtužnijih, najtežih trenutka u životu", opisao je glumac jedan od najtežih životnih perioda.

Kako je tada naveo, nije se obogatio, ali je uspeo da sebi priušti pristojan život.

"Imam stan, nešto za normalan život. Da bi se neko obogatio kao glumac, pre svega srednja klasa mora da ima ozbiljne plate. Ne mogu da se obogatim, a da drugi ljudi žive loše, ako je tako, onda znači da sam radio nešto što nije uredu", ispričao je Andrija.

