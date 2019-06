BJELA PRONAŠAO NOVOG TITA! Rešena i poslednja MISTERIJA Senki: Evo koji glumac će igrati BROZA!

Privedeno je kraju snimanje druge sezone hit serije "Senke nad Balkanom", a reditelj Dragan Bjelogrlić konačno je našao glumca koji će igrati Josipa Broza.

Mladog Tita, kako saznajemo, u nekoliko scena tumačiće Petar Benčina, suprug glumice Tamare Dragičević i asistent Dragana Petrovića Peleta.



"Nema Tita bez mene. On se samo pojavljuje kao specijalni gost, ali on posle nosi treću sezonu. Vrlo mi je važno da nađem glumca koji to može da iznese", izjavio je Bjelogrlić tokom snimanja za Kurir, ali je pred kraj izgleda i našao rešenje.

Od istorijskih likova u seriji pojavljuju se Ivan Meštrović i knez Pavle, kao i Mustfa Golubić, kog je sjajno odigrao Goran Bogdan.



"Pokušavamo da u 'Senkama 2' napravimo potpuno novu priču koja će u svojoj strukturi i atmosferi ostati dosledna prvoj sezoni. Imamo sve junake koji su preživeli i neke nove. Kod nekih će publika videti ozbiljne promene. Generalno, želimo da napravimo nešto što može da se gleda bez obzira na to da li su pratili prvu sezonu završenu pet godina ranije", rekao je tada glumac i reditelj.

Josip Broz Tito je tih godina živeo u Beču, a u seriji je glavni grad Austrije glumio Novi Sad.

Verovatno najprepoznatljiviji filmski Josip Broz je bio Marko Todorović, koji ga je igrao nekoliko puta - u "Užičkoj republici" (1974), serijama "Odlazak ratnika, povratak maršala" (1986), "Dani Avnoja" (1983) i "Četrdeset osma - zavera i izdaja" (1988).

Ričard Barton glumio je Maršala u "Sutjesci" 1973, a Tito nije baš bio oduševljen kako ga je doneo.



"Sedeo sam na prvoj projekciji s Titom gde smo gledali baš taj materijal kada je ovaj pijan glumio i Tito kaže - Pa ja nisam bio ovako pijan u ratu", rekao je Živojinović.

Nikad neprežaljenog predsednika igrao je i Voja Brajović, i to dva puta, u ostvarenjima "Tito i ja" (1992) i "Žućko" (2011), kao i Rade Šerbedžija, doduše u mladom izdanju, u seriji "Bombaški proces" (1978) i Lazar Ristovski u filmu "Igmanski marš" (1983).

Devedesetih godina Tita je glumio i Mićko Ljubičić u filmu "Tito po drugi put među Srbima" Želimira Žilnika. Radko Polič je bio Tito u "Falsifikatoru" (2013), a zasad je listu zaključio Dragan Bjelogrlić, koji ga je igrao u seriji "Ravna gora" Radoša Bajića.



"Tito je ogromna politička figura i čast mi je da igram takvog čoveka. Kao glumcu izuzetno mi je inspirativno to što je on bio pun kontroverzi, vrlo mistične biografije i sa mnogo različitih lica", izjavio je Bjelogrlić tokom snimanja serije "Ravna gora".

Nove epizode "Senki nad Balkanom" pratićemo od jeseni na kanalu Nova S.

