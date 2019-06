Urnebesnim anegdotama i koncertom Nišlije se setile velikana Šabana Bajramovića

Nišlije su se proteklog vikenda kroz tribinu, izložbu i koncert setile velikana muzike Šabana Bajramovića koji je preminuo 8. juna 2008. godine. Tog datuma na maloj sceni Letnje pozornice u niškoj Tvrđavi pre par dana održan je koncert trubača Nebojše Sejdeća, novosadske grupe "Apsolutno romantično" i niškog benda "Crne Mambe" koje su u ime Federacije romskih osnovaca i srednjoškolaca (Fros) organizovale ovaj World and gipsy festtival sećajući na velikana jazz i blues melosa.

Sama činjenica da je isti broj ljudi ostao van zidina tvrđave koliko se u njoj i našao, dovoljno govori o zaineteresovanosti publike za ovaj spektakl.

Pre toga u Niškom kulturnom centru (NKC-a) otvorena je izložba pokojnog karikaturiste i slikara, Aleksandra Blatnika, održana je tribina i sećanje na Bajramovićevu višedecenijsku karijeru, a pozvani su ispričali po nekoliko anegdota i priča koje dovoljno govore o "otvorenoj ciganskoj duši" ovog velikana.

Nebojša Bogdanović, Šabanov prijatelj koji je jedan od najzaslužnijih jer je posle velike pauze nagovorio Bajramovića da snimi poznati album "Romano raj" ispričao je nekoliko priča gde se publika u sali baš nasmejala.

- U to vreme nekih osamdesetih, devedesetih godina prošlog veka sam bio policijski inspektor u Nišu. I jedne noći, kada sam bio dežuran, dovode šabana u stanicu zbog nekog sitnog prekršaja, više se i ne sećam kog. Ja sam ga od ranije poznavao i pričamo mi. Uzmem ja i pocepam onu prijavu. On, onako iznenađen, pita "inspektore, kako da ti se odužim?". ja mu odgovorim: "nikako, nego ima ovde moj kolega Ratko jednu nenanštimovanu giotaqru pa kad si već tu, ajde molim te, naštimuj je". Uzede on onu gitaru i dok je štimovao, morao je da pevuši, a onda i da zapeva. Skupila se cela stanica, svi policajci, pa on, bogami poče da peva i naručene pesme...Potrajalo je to, bio je pravi mini koncert u policijskoj stanici - priča Bogdanović.

Kasnije su Bogdanović, bivši premijer Srbije Zoran Živković i Miloš Jovanović pokrenuli Šabana da snimi i sada mnogo slušani album "Romano raj". Na jednom putu od Niša prema Beogradu, Bajramović je primetio da je Bogdanović (koji tada više nije bio inspektor) poneo rekete za veliki tenis i opremu. U to je Šaban izustio "uh, inspektore, što ja mrzim taj sport, tenis!?"

- Pogledam ga začuđeno, kakve li veze ima Šaban sa tenisom? I on počne da mi priča: Uđem ja u "Pink" jednom da snimim neku pesmu i vidim Lepu Brenu sedi sa nekim društvom na neke kožne fotelje. Reko', aj da se pozdravim, sto godine je nisam video. Prilazim ja i kažem "'De si Breno, izedem ti mindžu"! Kad' ustade jedan, pa kad me opali po glavu, sve sam zvezde vide'o. Posle mi rekli, to njen muž bio, Boba Živojinović, kažu mi on neki teniser. Eto zato, mrzim taj sport. Ispričao nam je on to tada, a mi smo se ukočili od smeha - objašnjava Bogdanović.

Pred sam koncert u "Sava cntru", bivši premijer Zoran Živjković je predložio da Šaban ne peva sam ceo koncert nego da neko nastupi između dva bloka.

- Priča mu Zoran, eto Šabane, Bajaga (Momčilo Bajagić) je poznata ličnost, ja bih da ga pitam da nastupi, da te malo odmeni na sceni. Mnogo ćeš da se daš na koncertu, izdržaćeš ti to, ali malo da odmoriš. Šaban ga gleda, i onako sa malo respekta ne kaže "ne", prevrće očima i reče"Dobro Zorane, kako ti kažeš, samo da znaš, Bajaga je dobar dečko, al' ne zna ni da svira ni da peva" - ispričao je na tribini Bogdanović.

Nešto je slično rekao Živkoviću i za pevača Zvonka Bogdana, a to je "Šezdeset godine pevam u kafanama i njegove pesme mi nikad niko nije tražio, zato me mani od njega".

Šaban Bajramović je kako kaže Bogdanović, i pored boravka na Golom otoku zbog dezerterstva iz vojske, a u stvari zbog jedne ljubavi bio patriota.

- Bili smo pod sankcijama tada, i malo se zna da je Šaban dobio tada nagradu u Londonu (Velika Britanija) za izvođenje World muzike. U jednoj ogromnoj sali pred krcatom publikom i brojnim novinarima i kamerama bio je prevodilac sa engleskog na romski jezik, ali ne i na srpski, pošto se to nekako poturalo pod tepih. Čak nije rečeno ni čiji je državljanin Šaban Bajramović?! Pred dodelu nagrada, on je rekao "Neću da primim nagradu a da to neko ne prevodi na srpski jezik! Kako će moji iz begradmalu (naselje u Nišu) da znaju kad ne razumeju ni ovaj engleski ni ovaj ciganski jezik - ispričao je Bogdanović.

Nebojša Saitović, frontmen "Crnih Mambi" ispričao je kada je u ambasadi Srbije u Berlinu, pomalo pripit Šaban zakasnio na prijem srpskih muzičara.

- Ušao je u salu nakon audijencije, i posle neprospavane noći, prišao onom šetajućem šanku, uzeo zatvarač od viskija, marke "Čivas regal", sipao u njega malo pića i popio. Nakon toga je rekao"Uh, kakva rakija, ima li jedno balonče da ponesem za Niš". Ne pamtim ime ambasadora, ali čovek se grohotno nasmejao, zagrlio ga i odoše negde po hodnicima ambasade, verovatno da mu šaban nešto otpeva na uvce - ispričao je Saitović.

Na tribini je bilo reči i kako je Goran Bregović služeći vojsku u Nišu, čuo Bajramovićeve melodije, kako je Šabanova pesma "Maki, maki" i "Mesečina", naprsno postala Bregovićeva, ali je i rečeno da se Šaban zbog toga nikada nije ljutio.

