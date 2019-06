ONA JE IMALA SVOJE MIŠLJENJE O RASPADU JUGOSLAVIJE, JA SVOJE! Zajedno su GLUMILE u kultnom film, a onda su zbog rata izgubile kontakt! Evo kako je Gorica ŠOKIRALA Šteficu Cvek za 50. rođendan!

Gorica Popović ispričala i jednu zanimljivu anegdotu kako se posle raspada Jugoslavije i prekida kontakta ponovo spojila sa glumicom Vitomirom Lonćar, koju gledaoci najviše pamte kao Šteficu Cvek.

"Snimanje u Zagrebu filma ‘U raljama života’, ‘Štefice’, bilo je božanstveno iskustvo. Posle mnogo godina, već je prošao rat i sukobi, pozvali su me neki ljudi iz Zagreba i pitali da li bih htela da dođem na proslavu pedesetog rođendana Vitomire Lončar - glumice koja je u filmu igrala Šteficu Cvek. Mi smo pogubili veze kada se raspala Jugoslavija. Ona je imala svoje mišljenje o svim događajima, a ja sam imala svoje.

Nismo se dugo čuli, a ovo je bio trenutak i ja sam rekla: ‘Hoću da dođem na njen rođendan kao iznenađenje.’

Njen suprug je takođe bio u nekoj akustičarskoj grupi i sećao me se iz Suncokreta. I on i jedna divna rediteljka Snježana Banović su me pozvali ali da ne zna slavljenica. Priredili su joj slavlje u njenom pozorištu i u jednom trenutku ja ulazim. Znate poslednju scenu ‘Štefice Cvek’ kada Džimi Stanić peva pesmu. Ulazim iznenada i pevam tu pesmu i nastaje ogroman vrisak. Ona je tako vrisnula. Ostale smo u kontaktu i to je neka lepa priča. Imamo divna gostovanja u Sloveniji i Hrvatskoj i zaista su lepo povezani ljudi iz umetnosti”, ispričala je Gorica Popović.

