ŠOK! EVA RAS OPLELA PO SLAVNOM REDITELJU: Zbog Kusturice Andrić se prevrće u grobu, upropastio je Moniku Beluči... A onda otkrila SUKOB sa snimanja filma Otac na službenom putu

Glumica Eva Ras etablirala se u radu s Dušanom Makavejevim, te dospela u antologije legendarnom ulogom u filmu "Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT", a kasnije je radila s brojnim drugim rediteljskim velikanima.



Gostujući nedavno na portalu Espreso.rs, ona je otkrila da je bila komšinica Ive Andrića, kao i da se verovatno ne bi složio da mu podižu Andrićgrad.



- Stanovala sam preko puta Glavne pošte, a on na Andrićevom vencu. Ivo Andrić je bio moj komšija. Moja pokojna ćerka je tad bila mala i rano je ustajala, a Andrić je bio star i takođe je rano ustajao. Mi smo se viđali u Pionirskom parku. A dete vas poveže. Kad mu je dete trčalo u susret i dizalo ruke da ga podigne, on ga je podizao. Mi se nismo sprijateljili, ali smo pomalo ipak razgovarali - otkrila je Eva i dodala:

foto: Aleksandar Jovanović, Profimedia



- Andrić je bio suzdržan čovek, on sigurno ne bi voleo da ima Andrićgrad. Pogotovu ne bi voleo da Emir iz tuđih kulturnih spomenika i ruševina nosi kamenje za njegov grad.

foto: Damir Dervišagić



Eva je otvoreno progovorila i o sukobu s Emirom Kusturicom, kod koga je igrala u filmu "Otac na službenom putu".



- Posle toga Emir me nikad više nije zvao, a ja sam još 30 godina govorila kako je on genije, kako je to divan film, kako je ta saradnja bila divna. Trebalo je da dobijem maligni tumor da shvatim da ja nisam njegov PR i kako se on ogrešio prema meni. Sad kad pravi loše filmove, ja imam pravo da kažem da su to loši filmovi - iskrena je Eva.

foto: Dragan Kadić



Glumici je žao koleginice Monike Beluči.



- Moniku je isto upropastio. Taj film ("Na mlečnom putu", prim. aut.) ne vredi ništa. I on je grozota, i scenografija, priča, dijalozi, Monika Beluči... tolika grozota da ja to nisam mogla da odgledam do kraja. Bilo mi je žao, jer je on bio talentovan. I žao mi je što je taj talenat potrošio na Drvengrade, na građenje Andrićgrada. Ivo Andrić se sigurno prevrće u grobu - zaključuje Eva Ras.

foto: Ana Paunković



O sukobu s Makavejevim: Odabrao je Biljanu Srbljanović umesto mene Eva Ras se posvađala s Dušanom Makavejevim zbog Biljane Srbljanović. Reditelj je odlučio da, umesto da održi govor na večeri u njenu čast u Jugoslovenskoj kinoteci, ode na Biljaninu premijeru.

- Nemam ništa protiv Srbljanovićeve, ali Makavejev između nje i mene ne može nju da izabere, jer je to nešto benigno i nema nikakve veze s našom kulturom. A to što smo Mak i ja radili s našom kulturom ima ogromne veze. Ta mačka i ta fotografija (iz filma "Ljubavni slučaj...", prim. aut.) nalazi se na koricama američke enciklopedije najlepših kadrova svetske kinematografije - smatra glumica.

Kurir/ Nikola Marković, Foto: Marina Lopičić

Kurir