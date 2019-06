PELE SE USELIO KOD OLGE POSLE SAMO 48 SATI OD UPOZNAVANJA: Glumački par ima neobičnu LJUBAVNU PRIČU, a ovako su odlučili da se venčaju!

Olga Odanović (59) i Dragan Petrović Pele (55) su u braku i imaju sina i ćerku, Jakova i Lenku, a svoju ljubav ne eksponiraju u javnosti.

Njih dvoje upoznali su dok je ona radila na diplomskoj predstavi "Groblje automobila", a uloge koje su dobili su upravo - muž i žena.

Glumica je jednom ispričala da je znala za Dragana, ali da ga pre prestave nije ni upoznala. Jedan dan promenio je sve.

"Jednog dana, u vreme kada smo već počeli sa generalnim probama, došla sam slučajno ranije na fakultet. U učionici je sedeo samo Pele i iz čista mira mi rekao: "Ja ću tebe da ženim", ispričala je glumica.

foto: Dragana Udovičić

"Iako mi je to tako mirno saopštio kao da je sve rešeno, bila sam u šoku i upitala ga da li je normalan jer se nismo ni poznavali kako treba. Tog dana me je ispratio do kuće, odlučan da svrati kod mene. Ubeđivanja da ne živim sama i kako imam cimerku, nisu mi pomogla da ga odgovorim. Stanovala sam u iznajmljenom stanu u Zemunu. Bilo je veoma čudno. Dugo smo sedeli i pričali, a dva dana kasnije, uselio se kod mene i odmah smo počeli da živimo zajedno. Kada sa ove distance pogledam na sve to, shvatam da je tako moralo da bude i da je sve ipak ispalo super", rekla je glumica i dodala:

"Nekoliko godina kasnije odlučili smo da se venčamo. Bila je to ceremonija bez mnogo pompe na kojoj su pored nas bili prisutni samo kumovi. Nikada nisam volela velika venčanja, što je ostalo sve do danas. Najvažnije je što sam pored sebe imala pravog čoveka."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic, Foto: Dragan Kadić, Dragana Udovičić

Kurir