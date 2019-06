SVI SU JE ŽALILI JER JE PREVARENA BEZBROJ PUTA: Sada je istina izašla na videlo! Kloi Kardašijan PREOTELA Tristana njegovoj TRUDNOJ devojci?!

Kloi Kardašijan se javno izvinila Džordan Krejg jer je bila ljubavnica Tristana Tompsona u trenutku kada je Džordan bila trudna sa njim. Na instagramu je napisala svoje objašnjenje cele situacije.

"Moja istina je da sam upoznala Tristana zato što je on odlučio da izađe sa mnom na sastanak na slepo. Zajednički prijatelj nam je to namestio. Nakon što smo se videli nekoliko puta Tristan je rekao da ima bivšu partnerku koja je trudna. Nisam bila voljna da nastavimo da izlazimo ili započinjemo vezu. Međutim, on me je molio da mu dam šansu i objašnjavao je da je sa njom završio mnogo pre nego što me je uopšte upoznao. Pričala sam sa njegovim najbližim prijateljima. Pokazao mi je čak i fizičke dokaze (prepisku između njih dvoje) i preda mnom razgovarao sa advokatom kako bi mi dokazao kako stvari stoje. Njegov najbolji prijatelj, kolege, pa čak i njegova majka rekli su mi da su on i njegova bivša raskinuli pre našeg upoznavanja. To je moja istina. Istina u koju sam verovala. Ako iz bilo kog razloga to nije činjenica, meni je neopisivo i apsolutno žao što su me Tristan i njegovi bližnji lagali oko takve stvari. Iskreno, iz dubine moje duše - žao mi je! Izvinjavam se ako sam tim putem uzrokovala bilo kakvu bol. Nema žene koja zaslužuje da prođe kroz nešto tako. Ovo je moja istina", zaključila je Kloi.

Karma je očigledno odradila svoj posao jer je Kloi i sama prevarena pred porođaj, ali i nakon njega. Tristan je švrljao i viđan je u klubu sa različitim devojkama nekoliko dana pre nego što se Kloi porodila.

Kardašijanka je ove ispade oprostila Tompsonu, ali kap koja je prelila čašu, bila je njegova afera sa Džordan Vuds, najboljom drugaricom Kloine sestre Kajli Džener.

