MADONA O NEPRISTOJNIM PONUDAMA: Muškarci su želeli da spavaju sa njom SAMO iz jednog razloga! Kraljica popa progovorila i o ZLOSTAVLJANJU ŽENA!

Madona je iznela šokantne detalje iz svog života, pa ispričala da su joj muškarci svašta obećavali, samo uz jedan uslov, da spava sa njima. Pevačica je rekla da su svi imali iste planove, da je odvedu u krevet u zamenu za dobru pesmu, spot.

- Ni sama ne znam koliko mi je muškaraca reklo: "U redu, ali ako mi..." ili, "Važi, napraviću ti to ako spavaš sa mnom". Toliko mnogo da to nije normalno. To je sve postalo kao valuta - ispričala je i dodala kako joj je ustvari žao što žene u muzici ne govore češće o zlostavljanju, kog ima na svakom koraku.

Podsetimo, Madonin nastup na Evroviziji nije prošao kao što je očekivano, ali i najavljivano. Fanovi su osudili honorar koji je pevačica tražila za tamošnji nastup, a onda i komentarisali da se doslovno izblamirala performansom, koji prema svemu sudeći, nije bio zadovoljavajući.

