SVI ZNAJU DA JE OTAC VUKA KOSTIĆA LEGENDARNI GLUMAC: Njegovu majku Gordanu nikad niste videli, a evo kako je IZGLEDALA U MLADOSTI! (FOTO)

Glumac Vuk Kostić aktivan je na društvenoj mreži Instagram, a fotografija koju je nedavno objavio sa bratom i majkom oduševila je sve.

"Najlepša mama na svetu! Moja mama", napisao je glumac.

Njegova mama Gordana nije se toliko pojavljivala u javnosti, ali Vuk je svojevremeno objavio fotografiju iz detinjstva na kojoj je sa majkom i bratom Nestrom. Vuk je sin pokojnog Mihajla Kostića Pljake. On napominje da je bio jako vezan za oca, koji nije očekivao da će ga u profesiji naslediti.

"Brat i ja smo pored Pljake zavoleli sport i lov. Niko nije mogao da me smiri, pa me je otac odveo kod Mike Aleksića u školu glume kako bi se negde svrteo na jednom mestu i čuo nešto pametno. Zainteresovalo me sve to, gluma, knjige... Dosta vremena sam provodio među očevim prijateljima glumcima, naročito sa Draganom Nikolićem, ali svi su mislili da ću postati neki sportista", rekao je Vuk jednom prilikom.

