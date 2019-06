MONTEVIDEO JU JE PROSLAVIO, A ONDA JE NESTALA: Porodila se u Australiji, pa RAZVELA od 10 godina starijeg producenta i vratila u BEOGRAD! Danina progovorila o SVEMU!

Glumice Danine Jeftić svi se sećate kao zgodne Rose iz filma "Montevideo". Zablistala je u ovom filmu, ali se ubrzo povukla sa TV ekrana jer je želela da se posveti porodici i sinu Maksimu kojeg je rodila u braku sa 10 godina starijim producentom Aleksandrom Kukanjcem.

Par se upoznao 2012. godine, a 2013. postali su roditelji. Ipak, 2016. godine je usledio buran razvod, a Danina se iz Australije, gde je živela sa porodicom, vratila kod roditelja u Beograd.

"Nije me bilo na televiziji, ali nudili su mi uloge. Međutim, nijedna me nije dovoljno zaisteresovala. Kao da nisu bile pisane za mene, nisu mi bile zanimljive, jake. Zasitila sam se posla u jednom trenutku, postala sam majka i shvatila da nisam osoba koja može da balansira između glume i majčinstva. Nisam od onih koji mogu da ostave dete kod kuće i odu na snimanje dugo 14 sat. U pozorištu me ima, a sada treba da se aktiviram na televiziji. Osećam jaku želju da radim", kaže ona.

Glumica kaže da razmišlja i o inostranoj karijeri.

"Maksim sledeće godine kreće u školu i sada živim mnogo mirnije. Sremna sam za velike uloge, pa i inostrane karijere. Zbog njega sam hrabrija. Postala sam opuštenija, dobila sam veće samopozdanje. Sada na mene ne može da utiče svačije mišljenje u vezi sa mojom glumom ili izgledom", dodaje Danina.

Na pitanje da li je posle razvoda oslobodila mesto u svom životu za drugog muškarca, glumica iskreno odgovara.

"Posle razvoda nisam razmišljala o tome, samo mi je Maksim bio važan. Sada je malo drugačije, ali nisam zaljubljena. Razvod mi nije poljuljao veru u ljubav. To je normalna stvar. I sama sebi želim još najmanje dva ili tri braka. Volim svadbe", završava glumica.

