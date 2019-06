GROZOTE JASENOVCA VIĐENE OČIMA DETETA! Antonijević snima film o zloglasnom logoru, a evo ko će igrati ustaškog oficira MAKSA LUBURIĆA!

U septembru počinje snimanje prvog igranog filma o Jasenovcu u režiji Predraga Antonijevića, po scenariju Nataše Drakulić, a uz podršku Vlade Srbije i Filmskog centra Srbije.



Ekipa filma "Dara iz Jasenovca" juče se obratila medijima, a reditelj je otkrio da glavne uloge devojčice Dare i ustaškog oficira i zapovednika Jasenovca Vjekoslava Maksa Luburića tumače Biljana Čekić i Marko Janketić.

"Čekali smo 75 godina da se snimi priča o Jasenovcu. Država se odlučila da stane iza jednog ovakvog projekta. Film će biti prikazan u martu ili aprilu naredne godine. Odlučili smo da za uloge angažujemo decu sa Kozare, a i profesionalne glumce. Janketić će igrati Luburića", rekao je Antonijević i dodao:



"Scene neće biti nimalo lake za snimanje. Jasenovac je mesto zla i ubijanja i s umetničke tačke ima više od jedne teme. Mi smo odlučili da je ispričamo kroz Darine oči i sudbinu njene porodice. Ona je emotivna, jer je emocija najvažnija. Teško je nositi to breme, ali smo spremni."

Marko Janketić samo se nasmejao na konstataciju reditelja da je pljuniti Maks Luburić.



"Ogromna je odgovornost na meni jer, pored glume, zahteva i istraživački rad. Lepo je što se jedan ovakav film radi. Sama činjenica što se bavimo fenomenom zla daje mu širi kontekst. Nije Maks Luburić to sam radio. Učestvovali su tu i drugi ljudi. U prilici sam da to prikažem kroz lik jednog čoveka koji je te zločine sprovodio. Moraću da se potrudim da na pravi način to uradim", smatra Marko.

Nataša Drakulić kaže da je ovaj scenario nastao u jednom dahu.



"Dolazim iz Hrvatske. Veliki deo moje porodice je stradao u Jasenovcu i drugim logorima. Sve što sam znala i čula slilo se u ovaj scenario, ako ne valja, izvinite, ja ne umem bolje. Prepala sam se od te literature. Svaka priča je tragičnija od prethodne. Da li će sudbina deteta biti dovoljna da sagledamo taj užas, videćemo", rekla je Nataša.

Stručni konsultant na filmu je profesor i ekspert za Holokaust Majkl Berenbaum.



"Jasenovac je jedan od najmanje izučavanih logora smrti, ali i najkompleksnijih zbog mnogo različitih žrtava - Srba, Roma, Jevreja. Deca u ratu ne mogu nikome da nanesu nikakvu štetu", rekao je Bernbaum.

Filmski centar Srbije izdvojio je za ostavrenje "Dara iz Jasenovca" 61 milion dinara.

Daru igra Biljana: Njena baka Bosiljka preživela Jasenovac Jedanaestogodišnja Biljana Čekić izabrana je za ulogu Dare na kastingu među stotinama dece. Živi u selu Sreflije kod Kozarske Dubice. Njena prababa po ocu Bosiljka je, približno u njenim godinama, i sama bila zarobljenica u logoru Jasenovac, koji je, srećom, preživela. Film prati vreme posle ustaško-nemačke ofanzive na Kozari, kada lokalno stanovništvo završava u koncentracionim logorima. Među njima je i desetogodišnja Dara sa svojom majkom i dva brata. Užas koji će preživeti preko Jasenovca do logora Stara Gradiška učiniće da odraste preko noći. Svi događaji u filmu pisani su na osnovu autentičnih svedočanstava preživelih logoraša.

